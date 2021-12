“День народження поганої дівчинки”: Нікі Мінаж оголилась для святкової фотосесії

О це так іменинниця!

Із оголеними грудьми і святковим тортиком позувала на честь свого дня народження Нікі Мінаж.

Таким способом американська реперка відсвяткувала власне 39-річчя.

І за підписками її Instagram не заржавіло, як то кажуть.

Вони просто завалили співачку компліментами і привітаннями в коментарях!

За день ця мега гаряча серія фото зібрала понад 6,5 мільйонів лайків.

Ще б пак… За такі форми!

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: giphy

