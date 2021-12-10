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ICTV Ранок 10.12.2021 19:15
10.12.2021 19:15
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“День народження поганої дівчинки”: Нікі Мінаж оголилась для святкової фотосесії

“День народження поганої дівчинки”: Нікі Мінаж оголилась для святкової фотосесії

О це так іменинниця!

Із оголеними грудьми і святковим тортиком позувала на честь свого дня народження Нікі Мінаж.

Таким способом американська реперка відсвяткувала власне 39-річчя.

“Привітайте з днем народження погану дівчинку”, — прокоментувала Мінаж.

І за підписками її Instagram не заржавіло, як то кажуть.

Вони просто завалили співачку компліментами і привітаннями в коментарях!

За день ця мега гаряча серія фото зібрала понад 6,5 мільйонів лайків.

Ще б пак… За такі форми!

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Нікі Мінаж погрожувала вбити Мерайю Кері.

Фото: giphy

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Теги: інстаграм зірок, Нікі Мінаж, шоу-бізнес
10.12.2021 19:15



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