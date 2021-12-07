Гороскоп на 7 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 7 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.
Гороскоп на 7 грудня для Овна
Під враженням почуттів або випадкового збігу обставин тобі доведеться попрощатися з деякою сумою. Не засмучуйся: дуже скоро гроші повернуться.
Гороскоп на 7 грудня для Тельця
Не намагайся перекласти свою провину на інших. Гороскоп радить прислухатися до порад близьких друзів, аби не наробити дурниць у цей день.
Гороскоп на 7 грудня для Близнюків
Час збирати плоди попередніх зусиль! Але не розповідай іншим про свої успіхи, аби не викликати зайву заздрість.
Гороскоп на 7 грудня для Рака
Ймовірно, що сьогодні на тебе чекають нові знайомства. Будь готовою до поїзки з робочими питаннями. Гарний день, щоб реалізувати плани.
Гороскоп на 7 грудня для Лева
Імовірні серйозні конфлікти з оточуючими та зустріч із давніми ворогами. Зірки радять виявити стриманість.
Гороскоп на 7 грудня для Діви
Сьогодні варто проявити творчий бік особистості. Особливо зверніть увагу на людину, що поруч, можливо прийшов час для відвертої розмови.
Гороскоп на 7 грудня для Терезів
Зірки попереджають, що дії Терезів можуть мати імпульсивний характер. Уникай незапланованих покупок та різких висловлювань.
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Гороскоп на 7 грудня для Скорпіона
Ідеальний момент для реалізації найсміливіших і найфантастичніших планів. Тож просто не зволікай!
Гороскоп на 7 грудня для Стрільця
Всі негативні ситуації розглядай у вигляді уроків. Роби висновки.
Гороскоп на 7 грудня для Козерога
Стосунки з партнерами, друзями та близькими людьми перевірятимуться на стійкість. Проблеми, що накопичилися, або невиконані зобов’язання вимагатимуть негайного вирішення.
Гороскоп на 7 грудня для Водолія
Зірки радять звернути увагу на своє здоров’я. Слідкуй за своїм харчуванням. Купуючи продукти, віддавай перевагу якості, а не кількості.
Гороскоп на 7 грудня для Риб
Зірки радять Рибам сьогодні зайнятися впорядкуванням оселі та приділити трохи уваги собі та своєму здоров’ю.
Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.
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