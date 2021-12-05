Гороскоп на 5 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 5 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.
Гороскоп на 5 грудня для Овна
Сприятливий день для Овнів. Ти зможеш розширити перспективи своєї роботи та проаналізувати набутий досвід. Зараз запорука успіху – це твоє оточення.
Гороскоп на 5 грудня для Тельця
Не намагайся перекласти свою провину на інших. Гороскоп радить прислухатися до порад близьких друзів, аби не наробити дурниць у цей день.
Гороскоп на 5 грудня для Близнюків
Сьогодні у Близнюків імовірні різкі зміни настрою, а також безпричинне почуття втоми. Краще уникати важливих справ і присвятити цей день відпочинку.
Гороскоп на 5 грудня для Рака
Сьогодні Раків буде переповнювати почуття ніжності та кохання. Якщо ти ще не маєш другої половинки – сьогодні маєш непогані шанси її зустріти. Ці стосунки триватимуть довгі роки.
Гороскоп на 5 грудня для Лева
Сприятливий день для Левів. Але краще уникати різких суджень та неприємних висловлювань, про які потім доведеться шкодувати.
Гороскоп на 5 грудня для Діви
Сьогодні Діви несподівано для себе можуть захопитися чимось незвичайним. Нове хобі принесе не лише задоволення, але й стати джерелом додаткового прибутку.
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Гороскоп на 5 грудня для Терезів
Гороскоп на 5 грудня попереджає, що дії Терезів можуть мати імпульсивний характер. Уникай незапланованих покупок та різких висловлювань.
Гороскоп на 5 грудня для Скорпіона
Напружений день для Скорпіонів. Тобі буде важко зберігати спокій, а це може призвести погіршення самопочуття. Бережи нерви!
Гороскоп на 5 грудня для Стрільця
Сьогодні будь-яка справа вимагатиме від Стрільця особливої обережності. Зірки не рекомендують ризикувати.
Гороскоп на 5 грудня для Козерога
5 грудня у Козерога можуть виникнуть образи або розчарування, пов’язані з друзями. Імовірні несподівані повороти у долі.
Гороскоп на 5 грудня для Водолія
Активний та творчий день для Водоліїв. Але не варто йти на поводу у своїх ілюзій – це може призвести до конфліктів.
Гороскоп на 5 грудня для Риб
Зірки радять Рибам сьогодні зайнятися впорядкуванням оселі та приділити трохи уваги собі та своєму здоров’ю.
Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.
Фото: Pexels