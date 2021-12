Гороскоп на 5 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 5 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Сприятливий день для Овнів. Ти зможеш розширити перспективи своєї роботи та проаналізувати набутий досвід. Зараз запорука успіху – це твоє оточення.

Не намагайся перекласти свою провину на інших. Гороскоп радить прислухатися до порад близьких друзів, аби не наробити дурниць у цей день.

Сьогодні у Близнюків імовірні різкі зміни настрою, а також безпричинне почуття втоми. Краще уникати важливих справ і присвятити цей день відпочинку.

Сьогодні Раків буде переповнювати почуття ніжності та кохання. Якщо ти ще не маєш другої половинки – сьогодні маєш непогані шанси її зустріти. Ці стосунки триватимуть довгі роки.

Сприятливий день для Левів. Але краще уникати різких суджень та неприємних висловлювань, про які потім доведеться шкодувати.

Сьогодні Діви несподівано для себе можуть захопитися чимось незвичайним. Нове хобі принесе не лише задоволення, але й стати джерелом додаткового прибутку.

Гороскоп на 5 грудня попереджає, що дії Терезів можуть мати імпульсивний характер. Уникай незапланованих покупок та різких висловлювань.

Напружений день для Скорпіонів. Тобі буде важко зберігати спокій, а це може призвести погіршення самопочуття. Бережи нерви!

Сьогодні будь-яка справа вимагатиме від Стрільця особливої ​​обережності. Зірки не рекомендують ризикувати.

5 грудня у Козерога можуть виникнуть образи або розчарування, пов’язані з друзями. Імовірні несподівані повороти у долі.

Активний та творчий день для Водоліїв. Але не варто йти на поводу у своїх ілюзій – це може призвести до конфліктів.

Зірки радять Рибам сьогодні зайнятися впорядкуванням оселі та приділити трохи уваги собі та своєму здоров’ю.

Фото: Pexels

