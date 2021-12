Не лише заради екосвідомості. 5 причин відмовитися від пластикових пакетів

Чому варто відмовитися від пластикових пакетів – 5 причин від Ранку у Великому Місті.

Щороку все гостріше постає потреба людства відмовитись від пластику.

Забруднення грунтів та вод — це не єдина причина.

Виявляється, з кожним купленим на касі поліетиленовим пакетом, ми шкодимо самі собі.

Як саме? Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Пластикові пакети — ще ті довгожителі!

Поки жоден пакет у світі природним шляхом не розклався.

Напевно, саме тому щороку близько 11 мільйонів тонн пластику опиняється у Світовому океані.

Такі приголомшливі дослідження опублікував The Guardian.

Окрім забруднення, пластикові пакети сприяють ще й глобальному потеплінню, адже поліетилен отримується при переробці сирої нафти та природного газу.

Цей пункт має переконати усіх, хто хоч раз захоплено дивився на дельфінів, черепах, китів чи чайок.

Плутаючи пластикові пакети із їжею, вони наражають себе на загибель.

Пластикові пакети — це шкода не лише для навколишнього середовища, а й для здоров’я самої людини.

Якщо ти вже замислюєшся, де тут зв’язок, зверни увагу — пластиковий пакет розпадається на мікроскопічні шматочки, що забруднюють ґрунти та воду, а отже згодом потрапляють у продукти харчування.

Згідно з дослідженням The University of Newcastle Australia, за тиждень з водою та їжею людина може приблизно 5 г пластику, що еквівалентно кредитній картці.

Як би там не було, але пакет на каcі — це додаткова трата грошей.

Навіщо щоразу переплачувати по 3-6 гривень, якщо можна один раз купити еко-сумку?

Вона не лише потурбується про твій гаманець, але й про природу:

Пластикові пакети — вже давно не в моді.

Зараз є чимало більш стильних альтернатив.

Найбільш актуальною у цьому сезоні є авоська, що дуже схожа на рибальські сітки.

З такою можна піти не лише за продуктами, а й на модний подіум!

Фото: Pexels

