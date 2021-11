Магнітні бурі у грудні 2021 – календар небезпечних дат

Грудень 2021 року обіцяє бути дуже неспокійним у геомагнітному плані. В останній місяць рокуна українців чекають одразу 4 магнітні бурі, причому більшість з них триватиме по кілька днів.

То коли саме варто ретельно стежити за самопочуттям і тиском? Читай у матеріалі.

Наприкінці року на нас чекає 4 магнітні бурі, які можуть негативно позначитися на здоров’ї метеозалежних людей. А сильні коливання можуть відчути і всі інші

Коливання магнітного поля Землі завдають неприємностей нашому організму. Під час магнітних бур люди можуть відчувати такі симптоми:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, коли крутить ноги на погоду.

Головне фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.