Серце Прикарпаття. Туристичний маршрут Івано-Франківськом

Івано-Франківськ – місто колориту, затишку та вишуканої архітектури.
Це справжнє серце Прикарпаття, яке вабить туристів своєю мальовничістю.
Що ж подивитися в Івано-Франківську.
Ранок у Великому Місті зібрав для вас найцікавіші місця.
Туристичний маршрут Івано-Франківськом
Ратуша і площа Ринок
Розпочати знайомство з Івано-Франківськом пропонуємо з історичного центру.
Місто отримало магдебурзьке право, тож Ратуша стала його обов’язковим елементом, адже там розташована мерія.
Сучасна Ратуша в Івано-Франківську збудована у 1935 році, вона єдина подібна будівля у стилі конструктивізму.
Її висота сягає 50 метрів. Це найвища споруда міста, яка слугує ще й прекрасним оглядовим майданчиком.
Стометрівка
Це пішохідна зона в центрі Івано-Франківська.
Проєкт реконструкції вулиці Радянської, який у 1986 виконав архітектор Володимир Мартинюк.
Чи не кожна будівля “Стометрівки” є історичною. Тут розташовані книгарні, ресторани, кав’ярні.
Це місце, де збираються художники та вуличні музиканти.
Площа Міцкевича
Невеличка площа у середмісті, яка вразить неквапливістю.
Окраса локації – розкішні квіти та липи.
Але все ж серцем цього місця є пам’ятник польському поетові Адаму Міцкевичу.
Площа Шептицького
Духовний центр Івано-Франківська. Тут розташований пам’ятник митрополиту Андрею Шептицькому та ротонда Божої Матері.
Також є храми XVIII ст. – чинний архикатедральний собор Святого воскресіння УГКЦ та колегіальний костел Пресвятої Діви Марії.
Катедра та колегіата, так на них кажуть франківці.
Бастіон
Фортечна галерея «Бастіон» – це частина справжніх укріплень давнього Станіслава.
Станіслав будувався як місто-фортеця. Творцем укріплень став військовий інженер Франсуа Корассіні.
Із шести фортечних бастіонів вцілів один.
Його відновили і зробили частиною виставкового комплексу «Бастіон».
Тут часто відбуваються міські фестивалі та свята. Проходять творчі зустрічі, майстер-класи.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10 причин відвідати Львів.
Фото: franik_ua, фотограф: computer_says_yeah