Гороскоп на 23 вересня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Сприятливий день, проте не слід займатися ризикованими справами або вестися на очевидні авантюри. У другій половині дня можливі несподівані звістки.

Сприятливий день. Якщо фінансове становище дозволяє, пожертвуйте частину своїх грошей на благодійність. У недалекому майбутньому ви зможете переконатися в істинності прислів’я “що посієш, те й пожнеш”.

День пройде під знаком мудрості, непорушності, справедливості. Не можна відмовляти в проханнях, проявляти жадібність, егоїзм. Слід жертвувати, радити і прислухатися до порад. Не виключено, що сьогодні доведеться відновити дружбу з тими, з ким стосунки чомусь не ладналися.

Сьогодні вас підстерігають невдачі в особистому житті. Не потрібно надмірно концентруватися на інтимних проблемах. Корисніше зайнятися індивідуальною працею, улюбленою справою. Творче ставлення до обраної справи хоча б частково компенсує неприємні особисті переживання.

Напружений день, який може принести тягар нових турбот або обов’язків. Приготуйтеся до проблем в особистому житті або несприятливих для вас кадрових перестановок. Можливий конфлікт з керівництвом. Щоб уникнути активного протистояння, проявіть максимум терпіння і такту.

Сприятливий день. Пройде під знаком милосердя, любові і прощення. Не слід займатися ризикованими справами або вестися на явні авантюри. У другій половині дня можливі несподівані звістки.

Важкий день, затьмарений проблемами, на які ви не звертали уваги. Можливо, вони ускладнять ваші стосунки з колегами по роботі, зустрічі пройдуть невдало, а справи будуть вирішуватися з максимальними втратами часу і сил. Велика необхідність реальної оцінки того, що відбувається.

День сприятливий для активної діяльності. Розподіліть свої сили і можливості, сміливо йдіть до заданої мети, але намагайтеся не проявляти зайвих амбіцій і вимогливості до людей навколо. Постарайтеся заручитися підтримкою колег і начальства. Можливо, у цьому випадку перед вами відкриються нові перспективи. Зверніть особливу увагу на виховання дітей, їх захоплення і стосунки з однолітками.

День пройде під знаком мудрості, непорушності, справедливості. Не можна відмовляти в проханнях, проявляти жадібність, егоїзм. Ваше прагнення до визнання змусить до зайвого старанності, що може негативно позначитися на здоров’ї.

Приготуйтеся до проблем або несприятливим для вас кадрових перестановок. Можливий конфлікт з керівництвом або співробітниками.

Один з “чистих” днів. Сприятливий для активного відпочинку, фізичних навантажень, прогулянок, нових знайомств. Гарний час для наведення порядку в паперах, справах, для початку ремонту або благоустрою. Всі покупки, крім придбання нерухомості, будуть вдалими. Вечір добре провести біля вогню.

День, сприятливий для вирішення різних ділових проблем. Велика ймовірність надходження значних доходів або отримання гонорарів. Труднощі тимчасово залишать вас у спокої. Сильні емоції можуть повністю опанувати вами. Щоб не втратити контроль над собою, рекомендується вчасно зупинитися.

Фото: Pexels

