Гороскоп на 22 вересня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Критичний день. Будьте вкрай обережними — перевтома, депресія, відчуття невдоволення собою, дратівливість спричинять за собою сварки в родині. Матеріальне становище залишиться стабільним.

Фінансові проекти більшості Тельців будуть реалізовуватися зовсім не так, як передбачалося. Грошових втрат не передбачається, однак, немає місця і різкого зльоту. Випадкова травма або хвороба може перешкодити виконанню раніше намічених планів. Незабаром можливі неприємні події і новини.

Сприятливий день. Зростають духовні, творчі, сексуальні можливості. Сьогодні будьте вкрай обережні у стосунках з партнерами. Краще не проявляйте зайвих амбіцій, щоб ваші стриманість і тактовність згодом були оцінені по достоїнству. Увечері можливі приємні події і новини.

День може бути суперечливим. Ззовні все буде здаватися незмінним і навіть успішним, але ви будете відчувати внутрішню напругу і невдоволення собою. Вам слід прислухатися до голосу своєї інтуїції. Незабаром можливі неприємні події і новини.

Зірки обіцяють успіх у будь-яких угодах, навіть найризикованіших. Головне, не упустити свій шанс. Деяка суєта і необхідність активної участі в багатьох справах або координації дій безліччі людей може вивести вас з душевної рівноваги, тому у справах постарайтеся спиратися на допомогу друзів і партнерів.

Критичний день. Імовірна ситуація, яка змусить вас йти на поступки перед совістю в ім’я справи і загальної користі. У будь-якому випадку зараз небажано буде суперечити начальству — краще вести себе скромно. Професійні успіхи, зрозуміло, позначаться на матеріальному становищі. Якщо ви впораєтеся з виниклими проблемами — ваш авторитет помітно зміцниться.

Сьогодні імовірний успіх, але з тією умовою, що для досягнення поставленої мети ви об’єднаєтеся з іншими людьми, залучите їх до своїх проектів і планів. Планети вам сприяють, а тому дозволять блиснути талантами.

День провокацій, спокус, обманів. Почуття будуть інтенсивними та мінливими, а настрій нестабільним. Постарайтеся не змінювати своїм принципам і поглядам.

Ймовірно, намічені плани зазнають змін. Не виключена випадкова травма або хвороба, які можуть перешкодити виконанню зобов’язань. Сьогодні будьте вкрай обережними в плані здоров’я і в стосунках з партнерами.

Професійні успіхи позитивно позначаться на матеріальному становищі або призведуть до просування по службі. У всіх справах звертайтеся до здорового глузду та інтуїції. Не піддавайтеся емоціям, які можуть затьмарити властивий вам практицизм і призвести до фінансових втрат.

Життєвий потенціал на високому рівні. Творчий порив і натхнення, реалізовані у цей день, можуть піднести Водоліїв на нові, раніше недосяжні висоти. З неприємностями сьогодні вдасться впоратися в основному за допомогою близьких і старих знайомих.

День, несприятливий для реорганізації побуту, зміни житла, ремонту. Сьогодні може виникнути багато проблем з майном. Не виключено, що Риби виявляться в невигідному становищі, що загострить і без того нестійке матеріальне становище. Бажано присвятити день звичним заняттям. Бережіться перевтоми і простудних захворювань.

