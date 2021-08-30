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ICTV Ранок 30.08.2021 12:39
30.08.2021 12:39
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Алергія на амброзію: як із нею боротися

Алергія на амброзію: як із нею боротися

Українці часто страждають від алергії на амброзію, а зараз – якраз активний період цвітіння цієї рослини. Ранок у Великому Місті вирішив допомогти тобі розібратися з цією проблемою і підказати, що робити, якщо у тебе алергія на амброзію.

Амброзія – це рослина, яка досягає висоти 2 метри, належить до карантинних бур’янів і є однією з найнебезпечніших рослин для здоров’я людини.

Алергія на амброзію: що робити?

  • Ці рослини дуже часто можна зустріти в парку. Тому якщо ти побачиш амброзію, краще не підходь близько.
  • Якщо пилок амброзії потрапить тобі в ніс, то швидко промий його водою.
  • Після прогулянки пилок часто осідає на волоссі. Тому з приходом додому обов’язково помий руки, обличчя, ніс, а ще краще – сходи в душ і помий голову.
  • Якщо провітрюєш кімнату, то після цього зроби вологе прибирання.
  • Пилок амброзії розноситься на відстань до 10 кілометрів, тому треба бути вкрай обачним. Краще не відкривати зайвий раз вікна, а охолоджуй кімнату за допомогою кондиціонера.
  • Коли на вулиці йде дощ, то пилок осідає на землю. Тому це найбільш вдалий час для алергіка, коли можна спокійно гуляти.

При алергії на амброзію протипоказано їсти: мед, солодке, диню, кавуни, персики, копчене та солоне, а ще пити алкоголь.

Важливо: у випадку алергії на амброзію не займайся самолікуванням та звернутися до лікаря. Він проведе необхідні дослідження та випише протиалергічні ліки, які потрібні саме в своєму випадку.

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І пам’ятай, що народні методи це не завжди корисно для твого здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як побороти депресію

Фото: Depositphotos

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Теги: алергія, Здоров'я
30.08.2021 12:39



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