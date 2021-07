Вишукана сексуальність. Вечірні сукні на літо 2021

Вечірня сукня – це краса, романтика та жіночність. Правильно підібране вбрання здатне перетворити кожну жінку на королеву, а кожну дівчину – на принцесу.

Достатньо додати маленьку сумочку, елегантне взуття та 1-2 аксесуари – і ти готова підкорювати всіх.

Але яку вечірню сукню обрати цього літа, щоб неперевершено виглядати на будь-якому заході?

Ранок у Великому Місті зібрав трендові моделі, серед яких ти точно вибереш свою.

Гладенькі атласні сукні виглядають надзвичайно ефектно. Це саме те, що треба для особливого випадку.

Вдягай таке вбрання на побачення в ресторані або на званий вечір

Воно спокусливо виглядають і так ніжно огортають тіло, що ти не захочеш його знімати.

Але май на увазі: атлас підкреслює усі вигини фігури. Тож якщо маєш що приховувати – віддавай перевагу вільним сукням із драпіруванням.

Високий розріз майже від стегна – це елемент, що хвилює та інтригує.

На варіантах вище коліна такий розріз може виглядати надто зухвало. А от для вечірніх суконь у підлогу – це дуже вдалий варіант.

Твій лук не залишиться непоміченим. Тож обираючи його, будь готова опинитися в центрі уваги.

Сукня-маллет спереді коротша, а ззаду – довша.

Це один із найбільш жіночних і по-королівськи розкішних варіантів вечірніх суконь на літо 2021.

Перехід може бути як плавним, так і зухвало рваним.

Етнічні візерунки, вільний крій і легкі тканини – те, що треба для ідеального вечірнього луку в стилі бохо.

До такої сукні ідеально підійдуть прикраси з натуральних матеріалів – дерева чи каменю.

Щоб ще більше підкреслити богемність, притаманну цьому стилю, доповни сукню платком. Його можна носити на шиї або голові, а можна недбало зав’язати замість поясу.

Ми вважаємо, що це один із головних трендів 2021 року, причому не лише у вечірній моді, але й у повсякденній.

Таку сукню варто доповнити оригінальними аксесуарами. Наприклад, довгими сережками, які допоможуть зробити акцент на шиї.

Ідеальною зачіскою високий пучок, який ще більше підкреслить шию та плечі.

Сукня годе – чудовий вибір для панянок, які хочуть підкреслити свою струнку фігуру.

Це саме та модель, що здатна прикувати до тебе очі усіх чоловіків (та й жінок теж).

Виглядає елегантно і водночас пробуджує фантазію. Тож захоплені погляди усіх гостей вечора тобі забезпечені.

Фото: Unsplash

