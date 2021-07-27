Вишукана сексуальність. Вечірні сукні на літо 2021

Вечірня сукня – це краса, романтика та жіночність. Правильно підібране вбрання здатне перетворити кожну жінку на королеву, а кожну дівчину – на принцесу.

Достатньо додати маленьку сумочку, елегантне взуття та 1-2 аксесуари – і ти готова підкорювати всіх.

Але яку вечірню сукню обрати цього літа, щоб неперевершено виглядати на будь-якому заході?

Ранок у Великому Місті зібрав трендові моделі, серед яких ти точно вибереш свою.

Вечірні сукні на літо 2021

Атласна сукня

Гладенькі атласні сукні виглядають надзвичайно ефектно. Це саме те, що треба для особливого випадку.

Вдягай таке вбрання на побачення в ресторані або на званий вечір

Воно спокусливо виглядають і так ніжно огортають тіло, що ти не захочеш його знімати.

Але май на увазі: атлас підкреслює усі вигини фігури. Тож якщо маєш що приховувати – віддавай перевагу вільним сукням із драпіруванням.

Сукня з високим розрізом

Високий розріз майже від стегна – це елемент, що хвилює та інтригує.

На варіантах вище коліна такий розріз може виглядати надто зухвало. А от для вечірніх суконь у підлогу – це дуже вдалий варіант.

Твій лук не залишиться непоміченим. Тож обираючи його, будь готова опинитися в центрі уваги.

Сукня-маллет

Сукня-маллет спереді коротша, а ззаду – довша.

Це один із найбільш жіночних і по-королівськи розкішних варіантів вечірніх суконь на літо 2021.

Перехід може бути як плавним, так і зухвало рваним.

Сукня бохо

Етнічні візерунки, вільний крій і легкі тканини – те, що треба для ідеального вечірнього луку в стилі бохо.

До такої сукні ідеально підійдуть прикраси з натуральних матеріалів – дерева чи каменю.

Щоб ще більше підкреслити богемність, притаманну цьому стилю, доповни сукню платком. Його можна носити на шиї або голові, а можна недбало зав’язати замість поясу.

Сукня з відкритими плечима

Ми вважаємо, що це один із головних трендів 2021 року, причому не лише у вечірній моді, але й у повсякденній.

Таку сукню варто доповнити оригінальними аксесуарами. Наприклад, довгими сережками, які допоможуть зробити акцент на шиї.

Ідеальною зачіскою високий пучок, який ще більше підкреслить шию та плечі.

Сукня годе

Сукня годе – чудовий вибір для панянок, які хочуть підкреслити свою струнку фігуру.

Це саме та модель, що здатна прикувати до тебе очі усіх чоловіків (та й жінок теж).

Виглядає елегантно і водночас пробуджує фантазію. Тож захоплені погляди усіх гостей вечора тобі забезпечені.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні аксесуари на літо 2021.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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