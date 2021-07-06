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ICTV Ранок 06.07.2021 14:59
06.07.2021 14:59
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Кальцій: навіщо він потрібнен організму і як розпізнати дефіцит


Навіщо потрібен кальцій та чим небезпечні його нестача та надлишок.

А ти знав, що кальцій це м’який метал? І що до вісімнадцяти років тіло людини в середньому накопичує аж до кілограма кальцію в організмі?

Він бере участь у процесі згортання крові, у здійсненні м’язової діяльності та навіть в діяльності імунної та нервової систем організму.

Чим загрожує дефіцит кальцію, крім того, що без нього організм міцним не стане? Читай в підбірці фактів про цей метал від Ранку у Великому Місті.

Кальцій: користь та шкода

Навіщо потрібен кальцій?

В організмі кальцій міститься не тільки в кістках і зубах (близько 1 кг), але і в крові (приблизно 0,0013 кг). Кальцій в кістках в основному потрібен для того, щоб твій скелет був міцним і міг тебе попросту підтримувати.

У крові в кальцію більше обов’язків. А крім цього він допомагає:

  • м’язам скорочуватися;
  • нервам переносити повідомлення від мозку до кожної частини тіла;
  • кровоносним судинам переміщати кров по всьому тілу;
  • вивільняти гормони та ферменти, які зачіпають майже кожну функцію в організмі людини;
  • крові згортатися (це важливо, наприклад, для зупинки кровотеч);
  • регулювати артеріальний тиск і рівень шкідливого холестерину.

Дефіцит кальцію. Симптоми

Дуже довго ти не будеш помічати брак кальцію в організмі.

Запідозрити у себе дефіцит кальцію можна, якщо:

  • Постійно або періодично “болять” кістки: руки-ноги «викручує», спину – «ломить»;
  • У тебе є залежність від метеоумов;
  • Є спадистість плечей, згорбленість;
  • Необґрунтована втрата ваги;
  • М’язові спазми та судоми;
  • Ламаються і шаруються нігті та волосся;
  • З’явилася сивина, а тобі немає і 30 років;
  • Підвищена чутливість зубів, пародонтоз;
  • Тахікардія;
  • Почалися поколювання й оніміння в руках;
  • Раптово змінився голос;
  • Занепад сил;

симптоми фото

Ці симптоми, як перші дзвіночки проблем з кальцієвим обміном, повинні наштовхнути тебе або твого лікаря на думку перевірити мінеральний обмін в організмі.

Зробити це дуже просто здати комплексний аналіз “Мінеральний обмін”.

Його рекомендується здавати разом з вітаміном D.

Це допоможе тобі побачити реальну першопричину можливої нестачі кальцію.

Чим небезпечна нестача кальцію

Виявляється, досить поширеною причиною чоловічого безпліддя є нестача кальцію в організмі.

Також, якщо кальцій у вас не засвоюється або потрапляє в організм в недостатній кількості зараз, то через 15 років до вас швидше за все “постукає” остеопороз разом з переломами кісток.

Це не хвороба людей похилого віку, це основне захворювання, яке викликається дефіцитом кальцію – остеопороз. Це захворювання, при якому порушується структура і міцність кістки і підвищується ризик переломів. Остеопороз входить в четвірку основних причин смертності та інвалідності. Крім остеопорозу, в ТОП 4 входять серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та злоякісні пухлини.

Ніяких ранніх проявів остеопорозу немає процес руйнування кісток може йти десятиліттями. Основне його прояв – переломи при незначних травмах або взагалі без них.

Чому це захворювання небезпечне?

Його рідко діагностують в початковій стадії, і ще рідше лікують, через відсутність симптомів. Багато хто вважає, раз не болить, то і захворювання немає.

Помилково вважається, що остеопороз – це захворювання людей похилого віку. Так, більшість із зареєстрованих пацієнтів – люди старше 50 років. Але спочатку захворювання виникає, коли вам від 25 до 35.

Посилено контролюй рівень кальцію, якщо ти:

  • Куриш. Хімічні елементи, які входять до складу сигарет, зменшують сприяють зменшенню кількості кальцію в кістки та блокують вироблення вітаміну D;
  • Вживаєш алкоголь. Він руйнує молекули кальцію, а далі виводить їх з тіла;
  • Кожен день п’єш каву. Кава містить сполуки, які разом з кальцієм утворюють оксалат кальцію, основний компонент каменів в нирках;
  • Голодуєш або сидиш на дієтах. Кальцій в потрібній кількості не потрапляє в організм, а, значить, процес перекачування кальцію з кісток у кров прискорюється;
  • Мало гуляєш і рухаєшся. Без сонячного світла вітамін D, який потрібен для засвоєння кальцію, шкірою не синтезується;
  • Любиш солодку і солону їжу. Сіль, цукор і “швидкі” вуглеводи гальмують процес всмоктування кальцію у кишківнику з їжі в кров;
  • Вегетаріанець, веган або виключаєш їжу тваринного походження. Так вже вийшло, що “молочка” лідер за вмістом кальцію. Виключаючи її з раціону, ти втрачаєш велике джерело кальцію. Також у тих, хто не їсть продукти тваринного походження, найчастіше знижений вітамін D і фосфор, головні “партнери” кальцію.

Чим небезпечний надлишок кальцію?

Існує думка, що багато кальцію це добре, а мало погано. Це не правда. Іноді тривале підвищення рівня кальцію ніяк не відчувається, але значно підвищує ризик:

  • утворення каменів в нирках, жовчному і сечовому міхурах;
  • утворення каменів в нирках, жовчному і сечовому міхурах;
  • виразки шлунка;
  • гіпертонії;
  • звуження судин;
  • хвороб серця.

Іноді людина відчуває симптоми, але вони настільки неспецифічні, що по них запідозрити діагноз досить складно.

захворювання серця фото

Симптоми надлишку кальцію можуть бути такими:

  • біль у м’язах і кістках;
  • прискорене / рясне сечовипускання;
  • спрага;
  • шкірний свербіж;
  • біль у животі, запори;
  • слабкість і швидка стомлюваність;
  • пригнічений настрій і зниження пам’яті;
  • нудота, блювота і втрата апетиту;
  • нез’ясовне зниження ваги.

На жаль, поширена “традиція” приймати добавки з кальцієм “для профілактики”  насправді небезпечна та часто може завдавати шкоди здоров’ю людей.

Приймаючи такі добавки, люди отримують занадто великі дози кальцію. А до добавок з кальцієм потрібно ставитися як до справжніх ліків. Не можна приймати їх без призначення лікаря, не звертаючи увагу на дозування і не знаючи, якої кількості кальцію потребуєш саме ти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перевірити молоко в домашніх умовах.

Фото: Unsplash

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Теги: їжа, Здоров'я, корисні поради
06.07.2021 14:59



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