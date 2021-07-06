Кальцій: навіщо він потрібнен організму і як розпізнати дефіцит

Навіщо потрібен кальцій та чим небезпечні його нестача та надлишок.
А ти знав, що кальцій – це м’який метал? І що до вісімнадцяти років тіло людини в середньому накопичує аж до кілограма кальцію в організмі?
Він бере участь у процесі згортання крові, у здійсненні м’язової діяльності та навіть в діяльності імунної та нервової систем організму.
Чим загрожує дефіцит кальцію, крім того, що без нього організм міцним не стане? Читай в підбірці фактів про цей метал від Ранку у Великому Місті.
Кальцій: користь та шкода
Навіщо потрібен кальцій?
В організмі кальцій міститься не тільки в кістках і зубах (близько 1 кг), але і в крові (приблизно 0,0013 кг). Кальцій в кістках в основному потрібен для того, щоб твій скелет був міцним і міг тебе попросту підтримувати.
У крові в кальцію більше обов’язків. А крім цього він допомагає:
- м’язам скорочуватися;
- нервам переносити повідомлення від мозку до кожної частини тіла;
- кровоносним судинам – переміщати кров по всьому тілу;
- вивільняти гормони та ферменти, які зачіпають майже кожну функцію в організмі людини;
- крові – згортатися (це важливо, наприклад, для зупинки кровотеч);
- регулювати артеріальний тиск і рівень шкідливого холестерину.
Дефіцит кальцію. Симптоми
Дуже довго ти не будеш помічати брак кальцію в організмі.
Запідозрити у себе дефіцит кальцію можна, якщо:
- Постійно або періодично “болять” кістки: руки-ноги «викручує», спину – «ломить»;
- У тебе є залежність від метеоумов;
- Є спадистість плечей, згорбленість;
- Необґрунтована втрата ваги;
- М’язові спазми та судоми;
- Ламаються і шаруються нігті та волосся;
- З’явилася сивина, а тобі немає і 30 років;
- Підвищена чутливість зубів, пародонтоз;
- Тахікардія;
- Почалися поколювання й оніміння в руках;
- Раптово змінився голос;
- Занепад сил;
Ці симптоми, як перші дзвіночки проблем з кальцієвим обміном, повинні наштовхнути тебе або твого лікаря на думку перевірити мінеральний обмін в організмі.
Зробити це дуже просто – здати комплексний аналіз “Мінеральний обмін”.
Його рекомендується здавати разом з вітаміном D.
Це допоможе тобі побачити реальну першопричину можливої нестачі кальцію.
Чим небезпечна нестача кальцію
Виявляється, досить поширеною причиною чоловічого безпліддя є нестача кальцію в організмі.
Також, якщо кальцій у вас не засвоюється або потрапляє в організм в недостатній кількості зараз, то через 15 років до вас швидше за все “постукає” остеопороз разом з переломами кісток.
Це не хвороба людей похилого віку, це основне захворювання, яке викликається дефіцитом кальцію – остеопороз. Це захворювання, при якому порушується структура і міцність кістки і підвищується ризик переломів. Остеопороз входить в четвірку основних причин смертності та інвалідності. Крім остеопорозу, в ТОП 4 входять серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та злоякісні пухлини.
Ніяких ранніх проявів остеопорозу немає – процес руйнування кісток може йти десятиліттями. Основне його прояв – переломи при незначних травмах або взагалі без них.
Чому це захворювання небезпечне?
Його рідко діагностують в початковій стадії, і ще рідше лікують, через відсутність симптомів. Багато хто вважає, раз не болить, то і захворювання немає.
Помилково вважається, що остеопороз – це захворювання людей похилого віку. Так, більшість із зареєстрованих пацієнтів – люди старше 50 років. Але спочатку захворювання виникає, коли вам від 25 до 35.
Посилено контролюй рівень кальцію, якщо ти:
- Куриш. Хімічні елементи, які входять до складу сигарет, зменшують сприяють зменшенню кількості кальцію в кістки та блокують вироблення вітаміну D;
- Вживаєш алкоголь. Він руйнує молекули кальцію, а далі виводить їх з тіла;
- Кожен день п’єш каву. Кава містить сполуки, які разом з кальцієм утворюють оксалат кальцію, основний компонент каменів в нирках;
- Голодуєш або сидиш на дієтах. Кальцій в потрібній кількості не потрапляє в організм, а, значить, процес перекачування кальцію з кісток у кров прискорюється;
- Мало гуляєш і рухаєшся. Без сонячного світла вітамін D, який потрібен для засвоєння кальцію, шкірою не синтезується;
- Любиш солодку і солону їжу. Сіль, цукор і “швидкі” вуглеводи гальмують процес всмоктування кальцію у кишківнику з їжі в кров;
- Вегетаріанець, веган або виключаєш їжу тваринного походження. Так вже вийшло, що “молочка” – лідер за вмістом кальцію. Виключаючи її з раціону, ти втрачаєш велике джерело кальцію. Також у тих, хто не їсть продукти тваринного походження, найчастіше знижений вітамін D і фосфор, головні “партнери” кальцію.
Чим небезпечний надлишок кальцію?
Існує думка, що багато кальцію – це добре, а мало – погано. Це не правда. Іноді тривале підвищення рівня кальцію ніяк не відчувається, але значно підвищує ризик:
- утворення каменів в нирках, жовчному і сечовому міхурах;
- утворення каменів в нирках, жовчному і сечовому міхурах;
- виразки шлунка;
- гіпертонії;
- звуження судин;
- хвороб серця.
Іноді людина відчуває симптоми, але вони настільки неспецифічні, що по них запідозрити діагноз досить складно.
Симптоми надлишку кальцію можуть бути такими:
- біль у м’язах і кістках;
- прискорене / рясне сечовипускання;
- спрага;
- шкірний свербіж;
- біль у животі, запори;
- слабкість і швидка стомлюваність;
- пригнічений настрій і зниження пам’яті;
- нудота, блювота і втрата апетиту;
- нез’ясовне зниження ваги.
На жаль, поширена “традиція” приймати добавки з кальцієм “для профілактики” – насправді небезпечна та часто може завдавати шкоди здоров’ю людей.
Приймаючи такі добавки, люди отримують занадто великі дози кальцію. А до добавок з кальцієм потрібно ставитися як до справжніх ліків. Не можна приймати їх без призначення лікаря, не звертаючи увагу на дозування і не знаючи, якої кількості кальцію потребуєш саме ти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перевірити молоко в домашніх умовах.
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