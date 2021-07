Кальцій: навіщо він потрібнен організму і як розпізнати дефіцит

Навіщо потрібен кальцій та чим небезпечні його нестача та надлишок.

А ти знав, що кальцій – це м’який метал? І що до вісімнадцяти років тіло людини в середньому накопичує аж до кілограма кальцію в організмі?

Він бере участь у процесі згортання крові, у здійсненні м’язової діяльності та навіть в діяльності імунної та нервової систем організму.

Чим загрожує дефіцит кальцію, крім того, що без нього організм міцним не стане? Читай в підбірці фактів про цей метал від Ранку у Великому Місті.

В організмі кальцій міститься не тільки в кістках і зубах (близько 1 кг), але і в крові (приблизно 0,0013 кг). Кальцій в кістках в основному потрібен для того, щоб твій скелет був міцним і міг тебе попросту підтримувати.

У крові в кальцію більше обов’язків. А крім цього він допомагає:

Дуже довго ти не будеш помічати брак кальцію в організмі.

Запідозрити у себе дефіцит кальцію можна, якщо:

Ці симптоми, як перші дзвіночки проблем з кальцієвим обміном, повинні наштовхнути тебе або твого лікаря на думку перевірити мінеральний обмін в організмі.

Зробити це дуже просто – здати комплексний аналіз “Мінеральний обмін”.

Його рекомендується здавати разом з вітаміном D.

Це допоможе тобі побачити реальну першопричину можливої нестачі кальцію.

Виявляється, досить поширеною причиною чоловічого безпліддя є нестача кальцію в організмі.

Також, якщо кальцій у вас не засвоюється або потрапляє в організм в недостатній кількості зараз, то через 15 років до вас швидше за все “постукає” остеопороз разом з переломами кісток.

Це не хвороба людей похилого віку, це основне захворювання, яке викликається дефіцитом кальцію – остеопороз. Це захворювання, при якому порушується структура і міцність кістки і підвищується ризик переломів. Остеопороз входить в четвірку основних причин смертності та інвалідності. Крім остеопорозу, в ТОП 4 входять серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та злоякісні пухлини.

Ніяких ранніх проявів остеопорозу немає – процес руйнування кісток може йти десятиліттями. Основне його прояв – переломи при незначних травмах або взагалі без них.

Чому це захворювання небезпечне?

Його рідко діагностують в початковій стадії, і ще рідше лікують, через відсутність симптомів. Багато хто вважає, раз не болить, то і захворювання немає.

Помилково вважається, що остеопороз – це захворювання людей похилого віку. Так, більшість із зареєстрованих пацієнтів – люди старше 50 років. Але спочатку захворювання виникає, коли вам від 25 до 35.

Існує думка, що багато кальцію – це добре, а мало – погано. Це не правда. Іноді тривале підвищення рівня кальцію ніяк не відчувається, але значно підвищує ризик:

Іноді людина відчуває симптоми, але вони настільки неспецифічні, що по них запідозрити діагноз досить складно.

Симптоми надлишку кальцію можуть бути такими:

На жаль, поширена “традиція” приймати добавки з кальцієм “для профілактики” – насправді небезпечна та часто може завдавати шкоди здоров’ю людей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перевірити молоко в домашніх умовах.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.