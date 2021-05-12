Юлія Саніна про найгіршу відпустку у Єгипті. Що ж зіпсувало відпочинок зірці

Українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла у Instagram про свій відпочинок з сім’єю в Єгипті.

Зірка зазначила, що це була її найгірша відпустка і вона закриває для себе подорожі у цю країну.

– Висновки, які я зробила для себе, – Єгипет – не моя країна. Єгипет – не мій тип природи. Єгипет – не мій рівень сервісу та харчування, – підписала фотографії співачка.

Крім цього, Юлія вважає, що нові готелі в Єгипті – це скоріше вирок, ніж бонус.

Але з позитивного відзначила, що її син був щасливий від відпочинку, їй сподобалося море та захід сонця.

Ну, смаки до відпочинку у всіх різні. Юлія Саніна зрозуміла, що більше любить зелень, а не пустелю.

До речі, а ви були у Єгипті?

Ми раніше розповідали, що подивитись у Єгипті, окрім пірамід.

– Ну наша Галя балувана. Тому, як написав один з підписників зірки. “Приїждайте в Залізний Порт”, – комендує пост Тетяна Бродська.

Більше про останні новини з Instagram зірок знає наша блогерка Тетяна Бродська – вмикай відео.

А якщо ти вирішиш перевірити, чи підійде тобі такий відпочинок, то радимо подивитися, що взяти з собою у Єгипет. Ми все розписали для тебе.

Фото: the_hardkiss

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