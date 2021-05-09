Привітання з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні українською мовою в прозі.

8-го травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, 9-го – День перемоги над нацизмом.

У ці дні ми шануємо подвиг українського народу та його внесок у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні.

Ранок у Великому Місті зібрав привітання до цих свят, головна мета яких – нагадати: ніколи знову.

Привітання з Днем перемоги над нацизмом

Від щирого серця вітаю із Днем пам’яті та примирення, Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні! Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, котрі зі зброєю в руках захистили свободу і незалежність нашої країни, і трудівникам тилу, які самовіддано працювали задля Перемоги.

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Схиляємо голови перед світлою пам’яттю героїв, які захистили Вітчизну 74 роки тому, свято пам’ятаємо воїнів, які загинули на сході України вже у наш час, закривши собою рідну землю. І нехай наша пам’ять буде непідвладною часу.

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З Днем перемоги над нацизмом! Нехай у Вашій родині панують мир, спокій і злагода, а оселя повниться достатком.

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У ці світлі травневі дні вшануймо всіх, хто наближав День Перемоги над нацизмом, відстоював Мир тоді і тих, хто робить це сьогодні – на блок-постах і українських кордонах, волонтерських центрах, госпіталях, всюди, де кується наша українська міць.

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З Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні! Цей день – символ героїчного минулого, гордості за тих, хто відстояв свободу нашої Батьківщини. Ми низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю мільйонів воїнів і мирних людей, які поклали своє життя заради миру та майбутніх поколінь.

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання до Дня Матері.

Фото: Unsplash

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