День матері 2021: ніжні привітання для матусь у прозі, віршах і картинках

Як привітати матусю із ніжним і світлим святом – Днем матері, який цьогоріч відзначають 9 травня? Ранок у Великому Місті зібрав найтепліші привітання українською мовою у віршах, прозі, листівках, а також короткі смс-привітання.
Також у матеріалі ти знайдеш вітання з Днем матері для свекрухи та хресної, які теж заслуговують отримати приємні слова.
Привітання з Днем матері 2021
Привітання з Днем матері у віршах
Одне серце, мама, в нас з тобою,
Та одна душа на двох у нас,
Я в тебе занурюсь з головою,
Ти найкраща, навіть без прикрас,
Я за тебе, милая, радію,
Коли бачу, що щаслива ти,
Ти завжди даєш мені надію,
Втілюєш наснагу для мети,
Я кажу тобі за все спасибі,
У День мами ніжно обійму,
Привітаю, будь завжди щаслива,
Я тебе, матусечка, люблю!
***
Таких, як ти, немає більше в світі,
Ти лиш одна, матусечка, така,
Завжди весела, щира і привітна,
Красива, модна, молода й струнка.
Так залишайся, мила, ось такою,
Нехай роки кудись собі біжать,
Ти не залеж від них, будь молодою,
Вмій кожен день з усмішкою стрічать!Також по темі: Оригінальні привітання з Днем народження: вірші, проза та листівки Зроби приємне найріднішій! Слова любові для мами на День Матері Привітання з Днем народження для мами: вірші, проза, картинки
***
Я вітаю всіх матусь
Зі святом їх прекрасним.
Материнство буде ваше
Ніжним хай та ясним.
Щоб маленькі рученята
Завжди обіймали.
А кохані оченята
Сліз гірких не знали.
Привітання з Днем матері у прозі
Мама завжди переймається за свою дитину: хоч їй 5 років, хоч 50. Але я тебе прошу, мамо, поменше витрачай свої безцінні нерви на мене! Не хвилюйся так сильно, адже твоє здоров’я для мене найважливіше! Люблю тебе.
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Мамочко, добра, ніжна і промениста, вітаю тебе зі святом, днем матері! Нехай цей день ще раз нагадає тобі про мою любов, подарує ніжні обійми і слова подяки. Я бажаю тобі тільки здоров’я, довгих років життя. Нехай ніколи тебе не спіткає зневіра, а очі не намокнуть від сліз. Залишайся завжди такою ж красивою, молодою, чуйною і дбайливою. Знай, ти в мене найкраща!
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Рідну матусю вітаю з днем матері! Дозволь сказати слова подяки і любові до тебе. Мила моя, дякую тобі за ласку і ніжність, за довгі, безсонні ночі, за переживання, за турботу. За те, що завжди віддавала себе без залишку нам, за слова напуття і благословення. Будь, рідна моя, щаслива і здорова ще багато років, нехай твої очі не знають сліз, а руки важкої праці. Я тебе дуже люблю, дорога, безцінна моя матусю!
Короткі смс-привітання на Днем матері
З днем матері, мила матусю,
Люба моя, найніжніша,
Будь завжди здорова та гарна,
І за сонечко навіть миліша!
***
Мамусю рідна, кохана моя,
Сьогодні це свято – лиш тільки для тебе.
Бажаю тобі я щастя й добра,
І віри, й надії, і мирного неба.
***
З Днем матері! Матусю, дякую, що подарувала життя. Бажаю тобі міцного здоров’я, доброти, турботи та щоб діти завжди поверталися додому!
Привітання з Днем матері для свекрухи
Для мене ви не просто свекруха,
Ви для мене друга мама,
Що так мені з вами пощастить,
Я навіть не могла чекати!
З Днем матері я Вас вітаю!
І чоловік, і діти – всі зі мною.
Бажаємо щастя вам без краю,
Щоб в життя мир був і спокій!
***
Дорога свекруха, кажуть, що дружина ніколи не зможе замінити свого чоловіка його власну маму. Це неправда! Але таку добру, чуйну, ласкаву маму, як Ви і замінювати-то не треба тому, що Ви для мене стали другою мамою. З Днем матері Вас і всіх благ!
Привітання з Днем матері для хресної
Хресна, з днем матері
Вас я вітаю!
Бути такою уважною
Я завжди бажаю.
Мама ви прекрасна
Для своїх дітей,
Їх посмішка ясна
Гріє нехай як весна!
Зворушливий вірш про маму
Мамо, я завжди ношу у серці
Колискову, що мені співала
Ти щоночі лагідно і ніжно,
Коли зорі сходили над гаєм.
Мамо, я завжди ношу у серці
Твоїх рук тепло й любов твою.
Все це зігріває кожен день
Вже дорослу донечку твою.
Мамо, я завжди ношу у серці
Найтепліший, милий погляд твій.
Він мені нагадує дитинство
Й дивовижний світ дитячих мрій.
Моя рідна, моя любо мамо,
Дякую тобі за те, що ти
Цілий світ мені подарувала
Й вірний шлях вказала у житті
Мамо, з цим весняним ніжним святом
Я тебе вітаю від душі!
Хай вогонь горить в твоїх очах,
Будь найщасливішою з усіх!
***
Мама старенька стоїть на воротах,
Від сліз солених її очі печуть.
Чекає дітей, у щоденних турботах,
А діти невдячні додому не йдуть.
Бо нічого в світі краще нема,
як на тебе чекає ще мати жива!
Відвідай її хоч раз у неділю,
бо стомлена мама плекає надію.
Коли ти прийдеш і мама зрадіє,
Тобі все простить і все зрозуміє.
Ніхто так не вміє, як мама пробачити.
Дай її Боже ще трохи прожити!
Приїжджайте до мами у вільну хвилину.
Бо роки летять і летять без упину.
Любіть свою маму, коли ще жива!
Бо колись схаменетесь – а її вже нема…
Привітання з Днем матері – картинки
Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі привітання з Днем народження.
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