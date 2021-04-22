Чи піде Путін війною на Україну? Про що говорив глава Кремля в щорічному посланні

Великій війні бути! Чимало українських та західних аналітиків напередодні очікували такої заяви від Путіна під час його щорічного звернення до федеральних зборів.

Адже саме це, начебто й мало стати кульмінацією стягнення російських військ та техніки до українських кордонів і кількатижневого брязкання зброєю.

От тільки очільник Кремля у своїй промові не лише жодного разу не згадав Україну і війну на Донбасі, але й одягнув овечу шкуру.

Як саме?

Позиція жертви

За словами Путіна, Росія начебто безневинна миролюбна країна, а от жорстокий Захід робить усе на зло Москві!

Ми ведемо себе стримано, без іронії, скромно, — заявив він.

Звісно, не обійшлося і без звичного набору страшилок і залякувань.

Мовляв, “Росія зможе постояти за себе”, про спалювання мостів чи що “усі пошкодують так, як ніколи не шкодували”, та інші тези в звичному кремлівському тоні.

Мовчання про Україну

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко каже:

Звичайно не можна вірити словам російського президента. Але, на щастя, для нас не прозвучало нічого такого загрозливого, що прогнозували деякі аналітики.

Але що це означає?

Чи справді Україні можна тимчасово видихнути з полегшенням, чи навпаки – сконцентруватися і готуватися до найгіршого?

На думку експертів, поки що у грі Путіна м’яч перейшов до США.

За словами Мусієнка, Путін готується до зустрічі з Джо Байденом і обговорення тих тем, які турбують Вашингтон, у тому числі й Україну.

Само собою, не можна їхати на першу зустріч із американських президентом із наступальною операцією чи просто ескалацією в Україні за його спиною…

Що Путін сказав про Білорусь?

Від промови Путіна очікували й чимало інших публічних оголошень, наприклад, про зближення з Китаєм, відмову від долара чи офіційного визнання незалежності самопроголошених псевдо республік ЛДНР, анексію Білорусі.

Путін справді частину доповіді присвятив своєму сателіту.

Щоправда не про об’єднання в союзну державу, а про те, що у Білорусі нібито готували держпереворот і хотіли вбити самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Та на думку експертів, розмови і заяви про інтеграцію Росії і Білорусі не потрібні. По факту республіка давно втратила свою незалежність.

Та повернімось до найцікавішого.

Що означає мовчання Путіна про Україну?

Чи міг агресор відсутністю згадок про нашу державу замилити усім очі?

Детальніше про це дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як США проистоятимуть Росії.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ.

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