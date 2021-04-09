Принц Філіп помер: згадуємо факти про герцога Единбурзького

У віці 99 років помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II і герцог Единбурзький. Його серце зупинилося сьогодні, 9 квітня. До свого столітнього ювілею принц не дожив лише два місяці.

Королівська родина разом з людьми по всьому світу оплакує втрату, – йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

З цієї сумної нагоди пропонуємо пригадати кілька фактів про герцога Единбурзького Філіпа.

Принц Філіп спочатку народився принцем, а потім став ним ще раз. Він – єдиний син принца грецького Андрія, тому титул принца Грецького і Датсткого отримав ще при народженні. Крім того, Філіп – правнук датського короля Крістіана IX, праправнук англійської королеви Вікторії і російського імператора Миколи I. Таким чином, у нього було навіть більше королівської крові, ніж у самої королеви Єлизавети II.

Єлизавета II і принц Філіпп були чотириюродними братом і сестрою. Вони мали спільних предків принца Альберта і королеву Вікторію.

Матір принца Філіпа, принцеса Аліса, була глухою. Тому ще в молодості він вивчив мову жестів, щоб мати змогу спілкуватися з мамою.

До одруження з Єлизаветою II, принц Філіп був завзятим курцем. Курити він кинув за день до весілля – і більше до цієї шкідливої звички не повертався.

Як пілот принц налітав 5 986 годин на 59 видах повітряних суден.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені книги Єлизавети ІІ.

Фото: The Royal Family

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