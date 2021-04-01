Водна криза: окупований Крим і справді засихає?

Окупаційна влада Криму звинувачує Україну в дефіциті прісної води на півострові.
Більше того, навіть планує подати позов на трьох громадян України, які начебто винні у цьому найбільше.
То куди зникає питна вода з Криму?
І зрештою, що буде із засохлим півостровом?
Читай нижче.
Хто винен у дефіциті води в Криму?
Крайніми окупанти визначили трьох громадян України, яких звинувачують у гострому дефіциті прісної води.
Мовляв, саме вони лобіювали і санкціонували перекриття Північно-Кримського каналу 7 років тому, який забезпечував 85% водних потреб Криму.
Власне, за словами очільника кримського окупаційного парламенту Володимира Константинова, позови чекають:
- колишнього і нинішнього глав Меджлісу кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва і Рефата Чубарова;
- колишнього народного депутата Андрія Сенченка.
Останній вважає, що ці заяви – істерія.
Що з цього вийде?
За словами голови Всеукраїнського громадського руху “Сила Правди”, екс-нардепа Сенченка, про якого йшлось вище, такі спроби тиснути на Україну через суди нічого не дадуть.
Вони щоразу будуть розбиватися о Женевську конвенцію 1949 року:
Там чітко прописано, що у випадку окупації території, відповідальність за забезпечення життєдіяльності населення накладається на окупаційну владу.
Чому ситуація з водою настільки катастрофічна?
Експерти кажуть – на це є дві причини.
Перша – люди.
Окупанти насправді не можуть вирішити питання забезпечення Криму водою у тих об’ємах, в яких потрібно для реалізації їх проєктів, — каже Сенченко.
За словами експерта, вода потрібна не лише місцевим жителям, а й колонізаторам з російської глубинки у Крим для зміни населення і великій базі військових на півострові.
У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала особливо критичною.
Невелика кількість опадів і малосніжна зима привела до посухи.
Власне погода і є другим чинником загострення ситуації, кажуть експерти.Також по темі: Крим – це Україна! Як Київ повертатиме окупований півострів Повторити сценарій Криму? Казарін розповів, чого очікують росіяни від Кремля Про що бреше Росія? Казарін розвінчав 7 популярних фейків про Крим
А тепер найцікавіше — питної води для потреб населення на півострові достатньо!
Що це означає та навіщо окупантам тиснути на Україну?
Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про стратегію воєнної безпеки України.
Фото: Pexels