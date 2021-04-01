Водна криза: окупований Крим і справді засихає?

Окупаційна влада Криму звинувачує Україну в дефіциті прісної води на півострові.

Більше того, навіть планує подати позов на трьох громадян України, які начебто винні у цьому найбільше.

То куди зникає питна вода з Криму?

І зрештою, що буде із засохлим півостровом?

Читай нижче.

Хто винен у дефіциті води в Криму?

Крайніми окупанти визначили трьох громадян України, яких звинувачують у гострому дефіциті прісної води.

Мовляв, саме вони лобіювали і санкціонували перекриття Північно-Кримського каналу 7 років тому, який забезпечував 85% водних потреб Криму.

Власне, за словами очільника кримського окупаційного парламенту Володимира Константинова, позови чекають:

колишнього і нинішнього глав Меджлісу кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва і Рефата Чубарова;

колишнього народного депутата Андрія Сенченка.

Останній вважає, що ці заяви – істерія.

Що з цього вийде?

За словами голови Всеукраїнського громадського руху “Сила Правди”, екс-нардепа Сенченка, про якого йшлось вище, такі спроби тиснути на Україну через суди нічого не дадуть.

Вони щоразу будуть розбиватися о Женевську конвенцію 1949 року:

Там чітко прописано, що у випадку окупації території, відповідальність за забезпечення життєдіяльності населення накладається на окупаційну владу.

Чому ситуація з водою настільки катастрофічна?

Експерти кажуть – на це є дві причини.

Перша – люди.

Окупанти насправді не можуть вирішити питання забезпечення Криму водою у тих об’ємах, в яких потрібно для реалізації їх проєктів, — каже Сенченко.

За словами експерта, вода потрібна не лише місцевим жителям, а й колонізаторам з російської глубинки у Крим для зміни населення і великій базі військових на півострові.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала особливо критичною.

Невелика кількість опадів і малосніжна зима привела до посухи.

Власне погода і є другим чинником загострення ситуації, кажуть експерти.

А тепер найцікавіше — питної води для потреб населення на півострові достатньо!

Що це означає та навіщо окупантам тиснути на Україну?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про стратегію воєнної безпеки України.

Фото: Pexels

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