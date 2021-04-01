Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 01.04.2021 10:59
01.04.2021 10:59
Поділитися

Водна криза: окупований Крим і справді засихає?


Окупаційна влада Криму звинувачує Україну в дефіциті прісної води на півострові.

Більше того, навіть планує подати позов на трьох громадян України, які начебто винні у цьому найбільше.

То куди зникає питна вода з Криму?

І зрештою, що буде із засохлим півостровом?

Читай нижче.

Хто винен у дефіциті води в Криму?

Крайніми окупанти визначили трьох громадян України, яких звинувачують у гострому дефіциті прісної води.

Мовляв, саме вони лобіювали і санкціонували перекриття Північно-Кримського каналу 7 років тому, який забезпечував 85% водних потреб Криму.

Власне, за словами очільника кримського окупаційного парламенту Володимира Константинова, позови чекають:

  • колишнього і нинішнього глав Меджлісу кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва і Рефата Чубарова;
  • колишнього народного депутата Андрія Сенченка.

Останній вважає, що ці заяви – істерія.

Що з цього вийде?

За словами голови Всеукраїнського громадського руху “Сила Правди”, екс-нардепа Сенченка, про якого йшлось вище, такі спроби тиснути на Україну через суди нічого не дадуть.

Вони щоразу будуть розбиватися о Женевську конвенцію 1949 року:

Там чітко прописано, що у випадку окупації території, відповідальність за забезпечення життєдіяльності населення накладається на окупаційну владу.

Чому ситуація з водою настільки катастрофічна?

Експерти кажуть – на це є дві причини.

Перша – люди.

Окупанти насправді не можуть вирішити питання забезпечення Криму водою у тих об’ємах, в яких потрібно для реалізації їх проєктів, — каже Сенченко.

За словами експерта, вода потрібна не лише місцевим жителям, а й колонізаторам з російської глубинки у Крим для зміни населення і великій базі військових на півострові.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала особливо критичною.

Невелика кількість опадів і малосніжна зима привела до посухи.

Власне погода і є другим чинником загострення ситуації, кажуть експерти.

Також по темі: Крим – це Україна! Як Київ повертатиме окупований півострів Повторити сценарій Криму? Казарін розповів, чого очікують росіяни від Кремля Про що бреше Росія? Казарін розвінчав 7 популярних фейків про Крим

А тепер найцікавіше — питної води для потреб населення на півострові достатньо!

Що це означає та навіщо окупантам тиснути на Україну?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про стратегію воєнної безпеки України.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: анексія Криму, вода, російська окупація
01.04.2021 10:59



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати