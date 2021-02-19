Свавілля кнопкодавів закінчено? Як в Україні каратимуть нечесних нардепів

Боротьба з кнопокодавством у Парламенті України.

Склад парламенту періодично змінюються, а звички деяких народних депутатів — ні. Голосують за себе і за колег.

У народі — це жартівливо називають “кнопкодавство” або “парламентське піаніно”.

Але, насправді, у цьому немає нічого смішного. Бо не персональне голосування підпадає під кримінальний злочин.

З останніх “парт”

Нам часто здається, що кнопкодавство трапляється у поодиноких випадках.

Але експерти впевнені, що українці бачать лише верхівку айсбергу, коли депутати потрапляють під об’єктиви камер.

Голова комітету виборців України Олексій Кошель розповідає:

У парламенті є останні сідіння, які знаходяться під трибуною, де фотооб’єктиви журналістів не фіксують не персональне голосування.

За його словами, там завжди процвітало кнопкодавство.

Коли нареші викоренять це зухвале явище?

Нещодавно Офіс генпрокурора вперше оголосив народному депутату підозру за статтею Кримінального кодексу про не персональне голосування.

Йдеться про мажоритарника із Закарпаття Владислава Поляка.

За версією слідства, в лютому минулого року він голосував за поправки до законопроєкту про землю за іншого депутата. Відео зафіксували громадський рух “Чесно”.

Поки що ми бачимо лише одне кримінальне провадження, і при тому я сумніваюся, що воно буде результативим, — вважає Олексій Кошель.

Офіс генерального прокурора розглядає ще одну кримінальну справу про можливе кнопкодавство під час призначення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Нині нардепи звернулися до управління державної охорони України, аби отримати відеозапис голосування.

Але відео голосування нібито зникло. Про це повідомив лідер фракції Голос Ярослава Железняка.

В управлінні державної охорони факт зникнення спростовують. Пояснили, відео не надали, бо розпорядником такої інформації є Апарат Верховної Ради.

Проте спікер ВРУ Дмитро Разумков запевняє:

Опрацьовується механізм, який дозволить голосувати виключно зі свого місця. А після того, як запуститься нова система “Рада” — на сто відсотків зникне можливість неперсонального голосування.

Що це за система, коли вона з’явиться та чи позбудеться Україна коли-небудь від кнопкодавства?

Дивіться у відео.

Нагададаємо, раніше ми розповідали, як закриття проросійських телеканалів вплине на рейтинг Зеленського.

Фото: Офіційний портал Верховної Ради України

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.