Куди можна полетіти на відпочинок: ТОП відкритих країн і умови під час карантину

Карантин вплинув на життя кожного. Когось обтягують лише карантинні обмеження, хтось хворіє, у когось страждає бізнес.

У такий непростий час дуже хочеться зробити перезавантаження, щоб з кожним новим вдихом відчути себе краще та почати жити по-новому.

Хорошим способом втілити цю ідею є подорожі. Та карантин вплинув і на цей аспект, увівши закриті кордони та жорсткі обмеження.

На щастя, команда Ранку у Великому Місті подбала про це і зробила добірку країн, які відкриті для туристів.

Наразі у світі 114 країн знаходяться у зеленій зоні (зокрема і Україна) – вони відкриті для в’їзду.

Серед них найбільш відвідувані країни:

Болгарія

Греція

Китай

Японія

Саудівська Аравія

Оскільки ці країни входять до зеленої зони, самоізоляція чи обсервація не вимагається.

У кожній з цих країн все ж таки є певні обмеження, але можна вільно пересуватися, не забуваючи дотримуватися карантинних заходів.

У вільному доступі заклади громадського харчування, магазини продовольчих та непродовольчих товарів, відкриті спортивні та фітнес-клуби, дитячі майданчики.

Обмеження лише у кількості учасників на масових заходах.

До курортних країн, які також знаходяться у зеленій зоні, належать:

Туреччина

Єгипет

Куба

Мальдіви

Шрі-Ланка

Найпопулярнішим серед курортів на даний момент є Мальдіви.

Такі зірки, як Нікіта Добринін, Леся Нікітюк, Настя Каменських і Потап, Ольга Фреймут, Катерина Кухар та Санта Дімопулос вже встигли відвідати цей райський куточок.

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Сніданок у раю! – ділиться Настя Каменських.

Оскільки ситуація з COVID-19 стрімко може змінитися, команда Ранку у Великому Місті радить орієнтуватися на актуальні дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо поширення COVID-19.

До речі, дивіться актуальну інформацію для українців про візи, дозволи та обмеження в умовах пандемії COVID-19 на інтерактивній мапі світу.





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У разі, якщо поїздка вже запланована і оплачена, Консульська служба України просить переконатися, чи може відбутися подорож.

Для цього необхідно:

зв’язатися з авіакомпанією, турфірмою або оператором, через якого бронювалась поїздка, і уточнити актуальний стан карантину в країні, а також перевірити статус бронювання. Необхідно знаходитися з оператором на постійному зв’язку;

зв’язатися з посольством країни, в яку запланована поїздка, а також з представництвом цієї держави в Україні. Офіційні органи зможуть надати повну та актуальну інформацію про чинний карантин;

подбати про безпеку, а саме: вивчити умови страхового поліса;

подбати про наявність додаткові кошти на випадок надзвичайної ситуації (скасування зворотних рейсів і необхідність придбати нові квитки, вимушене перебування в країні понад заплановані терміни тощо);

взяти з собою в поїздку необхідні ліки “з запасом” – на випадок вимушеної затримки за кордоном;

перевірити стан здоров’я перед поїздкою.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав про цікаві місця Єгипту.

Фото: Pixabay

Анастасія Заяц

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