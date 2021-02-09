Куди можна полетіти на відпочинок: ТОП відкритих країн і умови під час карантину

Карантин вплинув на життя кожного. Когось обтягують лише карантинні обмеження, хтось хворіє, у когось страждає бізнес.
У такий непростий час дуже хочеться зробити перезавантаження, щоб з кожним новим вдихом відчути себе краще та почати жити по-новому.
Хорошим способом втілити цю ідею є подорожі. Та карантин вплинув і на цей аспект, увівши закриті кордони та жорсткі обмеження.
На щастя, команда Ранку у Великому Місті подбала про це і зробила добірку країн, які відкриті для туристів.
Наразі у світі 114 країн знаходяться у зеленій зоні (зокрема і Україна) – вони відкриті для в’їзду.
Серед них найбільш відвідувані країни:
Болгарія
Греція
Китай
Японія
Саудівська Аравія
Оскільки ці країни входять до зеленої зони, самоізоляція чи обсервація не вимагається.
У кожній з цих країн все ж таки є певні обмеження, але можна вільно пересуватися, не забуваючи дотримуватися карантинних заходів.
У вільному доступі заклади громадського харчування, магазини продовольчих та непродовольчих товарів, відкриті спортивні та фітнес-клуби, дитячі майданчики.
Обмеження лише у кількості учасників на масових заходах.
До курортних країн, які також знаходяться у зеленій зоні, належать:
Туреччина
Єгипет
Куба
Мальдіви
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Найпопулярнішим серед курортів на даний момент є Мальдіви.
Такі зірки, як Нікіта Добринін, Леся Нікітюк, Настя Каменських і Потап, Ольга Фреймут, Катерина Кухар та Санта Дімопулос вже встигли відвідати цей райський куточок.
Не побувати на Мальдівах – справжній злочин!!! – коментує Леся Нікітюк
Сніданок у раю! – ділиться Настя Каменських.
Оскільки ситуація з COVID-19 стрімко може змінитися, команда Ранку у Великому Місті радить орієнтуватися на актуальні дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо поширення COVID-19.
До речі, дивіться актуальну інформацію для українців про візи, дозволи та обмеження в умовах пандемії COVID-19 на інтерактивній мапі світу.
У разі, якщо поїздка вже запланована і оплачена, Консульська служба України просить переконатися, чи може відбутися подорож.
Для цього необхідно:
- зв’язатися з авіакомпанією, турфірмою або оператором, через якого бронювалась поїздка, і уточнити актуальний стан карантину в країні, а також перевірити статус бронювання. Необхідно знаходитися з оператором на постійному зв’язку;
- зв’язатися з посольством країни, в яку запланована поїздка, а також з представництвом цієї держави в Україні. Офіційні органи зможуть надати повну та актуальну інформацію про чинний карантин;
- подбати про безпеку, а саме: вивчити умови страхового поліса;
- подбати про наявність додаткові кошти на випадок надзвичайної ситуації (скасування зворотних рейсів і необхідність придбати нові квитки, вимушене перебування в країні понад заплановані терміни тощо);
- взяти з собою в поїздку необхідні ліки “з запасом” – на випадок вимушеної затримки за кордоном;
- перевірити стан здоров’я перед поїздкою.
Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав про цікаві місця Єгипту.
Фото: Pixabay