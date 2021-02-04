Закрити не можна залишити: що треба знати про блокування проросійських телеканалів

Блокування проросійських телеканалів: причини та подробиці.

Президент Зеленський рішенням РНБО на 5 років запровадив санкції проти каналів 112-Україна, NewsOne, ZIK і низки інших регіональних ЗМІ.

А також наклав економічні та інші обмеження на їх офіційного власника Тараса Козака.

За окремими даними, підставою для санкцій стало розслідування СБУ про схеми поставок вугілля з окупованих територій, прибуток з яких, нібито, і був джерелом фінансування телеканалів.

Історія із санкціями і закриттям каналів збурила суспільство і викликало чимало питань: Чому саме зараз? Та чим це може закінчитись?

Причини блокування

Політолого Тарас Березовець каже, що розробкою такого санкційного пакету займались секретар РНБО Олексій Данілов і міністр внутрішніх справ України – Арсен Аваков.

Експерти ввжають, що в умовах війни з Росією, рішення РНБО є цілком доцільним.

Політолог Микола Давидюк переконаний:

Це не просто національне рішення. Це розуміння геополітичної стратегії, яка зараз відбувається, і спроба захистити свій інформаційний простір від зазіхань Кремля.

За словами голови Центру прикладних досліджень Андрія Каракуца, 112-Україна, NewsOne, ZIK перетворились на рупори російських меседжів, які нам колись транслювали через нині заборонені російські телеканали, зокрема Россия24.

Експерти, однак кажуть, що рішення запровадити санкції саме зараз може бути пов’язаним і з іншими причинами.

Політолог Тарас Березовець каже:

Трігером цієї ситуації, все ж таки, послугувала зміна президента США – Джо Байдена і запровадження санкцій проти низки українських політиків, в тому числі Олександра Дубінського.

За словами експерта, у Зеленського зрозуміли, що ігри закінчилися і потрібно діяти на випередження.

Тим більше, що в самому рішенні РНБО міститься прохання до США і ЄС запровадити аналогічні санкції щодо Козака і його телеканалів.

Власне, з відповіддю в США не забарились. Там підтримали рішення Зеленського.

Аналогічно відрегували і у Європейському союзі.

Реакція проросійських сил

Заблоковані телеканали ж у спільній заяві назвали це політичним тиском і розправою.

На санкції миттєво відреагували депутати ОПЗЖ та навіть пригрозили імпічментом президенту з трибуни Верховної Ради.

Керівник партії ОПЗЖ Вадим Рабінович у своїй промові сказав таке:

Сьогодні фашизм отримав свій колір – зелений.

А от Віктор Медведчук назвав санкції щодо свого соратника «абсолютно незаконними».

Мовляв санкції не можуть бути запроваджені стосовно громадян України та українських юридичних осіб.

То чи справді рішення незаконне?

Згідно із Законом України «Про санкції»¸ можна вводити обмеження проти компаній, що контролюються іноземцями.

І саме таким РНБО називає бізнес Козака.

Зрештою, випадки коли санкції вводили проти громадян України вже були.

У санкційному списку 2017 року фігурували українці, причетні до спроби окупації Криму, та до терористів на Донбасі.

Тарас Березовець каже:

Наскільки мені відомо, зараз Генрокуратура готує подання на знаття депутатської недоторканості з Тараса Козака, щоб його притягти до криміналної віповідальності за тероризм.

Чи можливо санкції оскаржити?

Можливо, однак за процедурою потрібно звертатись до Верховного суду.

Лише він може розглядати укази президента. І на думку екпсертів, цим Тарас Козак і його соратники і займуться.

Чим це все закінчиться?

Тарас Березовець вважає, що рейтинг партії ОПЗЖ і особисто Віктора Медведчука зросте, а в схожого за позиціями телеканалу Інтер збільшиться аудиторія.

Деякі експерти не погоджуються, мовляв канали яким заборонили телемовлення не мали аж такого впливу на суспільство.

Так, серед інформаційних телеканалів вони знаходилися в ТОП-5, але говорити про те, що аудиторія складала декілька десятків відсотків – не можна, — переконаний Андрій Каракуц.

Існує й третя думка, що рішення Зеленського та РНБО підсилять позиції провладної партії.

На думку політолога Миколи Давидюка, ОПЗЖ буде важче промивати мізки своїм виборцям, а Петро Порошенко втратить частину електорату.

Чому? Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як молодь у Росії кинула виклик режиму Путіна.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.