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ICTV / Ранок / Памела Андерсон таємно вийшла заміж за свого охоронця / 28.01.2021 14:35
28.01.2021 14:35
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Памела Андерсон таємно вийшла заміж за свого охоронця


Модель і акторка Памела Анддерсон таємно вийшла заміж . Її обранцем став її охоронець Ден Хейхерст. Для 53-річної зірки це вже шостий офіційний шлюб. 

Закохані познакомилися на початку 2020 року, провели  разом карантин, а напередодні Різдва влаштували скромну весільну церемонію в заміському маєтку Андерсон у Канаді.

Через карантин, на ній були присутні лише місцевий пастор та один свідок.

Про цю подію Памела вирішила розповісти лише зараз.

“Я саме там, де мені потрібно бути – в обіймах людини, яка мене щиро кохає. Ми одружилися в Святвечір з благословення наших сімей, і всі, кого ми знаємо, раді за нас”, – заявила зірка.

Також по темі: Памела Андерсон вразила пікантним знімком у панчохах Памела Андерсон заінтригувала оголеним фото Памела Андерсон повністю оголилася у свої 52 роки

Для весілля Памела обрала вінтажну сукню в стилі 1940-х років і довгу фату в горошок від Valentino.

Відомо, що чоловік молодший за акторку на 13 років і зовсім не веде публічного життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про шлях Памели Андерсон до слави.

Фото: Depositphotos

 

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Теги: зірки, Памела Андерсон
28.01.2021 14:35



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