Памела Андерсон таємно вийшла заміж за свого охоронця

Модель і акторка Памела Анддерсон таємно вийшла заміж . Її обранцем став її охоронець Ден Хейхерст. Для 53-річної зірки це вже шостий офіційний шлюб.

Закохані познакомилися на початку 2020 року, провели разом карантин, а напередодні Різдва влаштували скромну весільну церемонію в заміському маєтку Андерсон у Канаді.

Через карантин, на ній були присутні лише місцевий пастор та один свідок.

Про цю подію Памела вирішила розповісти лише зараз.

“Я саме там, де мені потрібно бути – в обіймах людини, яка мене щиро кохає. Ми одружилися в Святвечір з благословення наших сімей, і всі, кого ми знаємо, раді за нас”, – заявила зірка.

Для весілля Памела обрала вінтажну сукню в стилі 1940-х років і довгу фату в горошок від Valentino.

Відомо, що чоловік молодший за акторку на 13 років і зовсім не веде публічного життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про шлях Памели Андерсон до слави.

Фото: Depositphotos

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.