День Собороності України: теплі й патріотичні привітання

Привітання на День Соборності України у віршах та прозі українською мовою.

22 січня українці святкують День Соборності. Саме в цей день у 1919 році було проголошено акт Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.

Не забудьте привітатати своїй рідних, друзів колег і знайомих із цим днем.

Привітання на День Соборності України у прозі

22 січня український народ щорічно святкує День Соборності України. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу.

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Нехай же наша державницька діяльність позначається світлими справами, спрямованими на розвиток і зміцнення Батьківщини, на добробут і розквіт духовності народу. З Днем Соборності України!

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Зустріньмо свято Соборності з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім’я процвітання демократичної і могутньої України.

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Український народ 22 січня щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна не розділена, що немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми – єдиний народ! Тож прийміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу – Дня Соборності України!

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З Днем соборності України! Поки ми разом, доти ми сильні і лише разом зможемо подолати ворога. Україна єдина!

Привітання на День Соборності України у віршах

В день соборності та злуки,

З заходу на схід.

Всі візьмемося за руки

Бо один ми рід.

Нащо нам ворогувати ?

І що нам ділить?

Україна наша мати,

тож давайте жити.

Як ведеться між братами,

Як одна сім‘я,

Щоб не хиріти роками

Тож і ти, і я.

Згоді підемо назустріч

І розтане лід.

Дружно станемо пліч-о-пліч

Проти горя й бід

Будем в злагоді і мирі

Щастя будувать

Бо у ворожнечі вирі,

Тільки руйнувать

Тож візьмемося за руки

Скажем на ввесь світ,

В День Соборності та Злуки

– Ми один нарід!

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Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

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День соборності відзначить

Український весь народ,

Кожен українець щастя

У це свято нехай знайде,

Згадаймо ми сьогодні разом

Про єдність всієї країни,

Світ панує нехай в Україні,

І не буде нехай війни!

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі привітання з Днем ювілеєм.

Фото: Pixabay

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