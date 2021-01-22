День Собороності України: теплі й патріотичні привітання

Привітання на День Соборності України у віршах та прозі українською мовою.
22 січня українці святкують День Соборності. Саме в цей день у 1919 році було проголошено акт Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.
Не забудьте привітатати своїй рідних, друзів колег і знайомих із цим днем.
Привітання на День Соборності України у прозі
22 січня український народ щорічно святкує День Соборності України. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу.
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Нехай же наша державницька діяльність позначається світлими справами, спрямованими на розвиток і зміцнення Батьківщини, на добробут і розквіт духовності народу. З Днем Соборності України!
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Зустріньмо свято Соборності з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім’я процвітання демократичної і могутньої України.
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Український народ 22 січня щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна не розділена, що немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми – єдиний народ! Тож прийміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу – Дня Соборності України!
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З Днем соборності України! Поки ми разом, доти ми сильні і лише разом зможемо подолати ворога. Україна єдина!
Привітання на День Соборності України у віршах
В день соборності та злуки,
З заходу на схід.
Всі візьмемося за руки
Бо один ми рід.
Нащо нам ворогувати ?
І що нам ділить?
Україна наша мати,
тож давайте жити.
Як ведеться між братами,
Як одна сім‘я,
Щоб не хиріти роками
Тож і ти, і я.
Згоді підемо назустріч
І розтане лід.
Дружно станемо пліч-о-пліч
Проти горя й бід
Будем в злагоді і мирі
Щастя будувать
Бо у ворожнечі вирі,
Тільки руйнувать
Тож візьмемося за руки
Скажем на ввесь світ,
В День Соборності та Злуки
– Ми один нарід!
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Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
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День соборності відзначить
Український весь народ,
Кожен українець щастя
У це свято нехай знайде,
Згадаймо ми сьогодні разом
Про єдність всієї країни,
Світ панує нехай в Україні,
І не буде нехай війни!
Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі привітання з Днем ювілеєм.
Фото: Pixabay