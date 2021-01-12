Комерційна таємниця: що це таке і чому її не можна порушувати?

Юрист Олександр Моргун розповів про те, що таке комерційна таємниця та чому її не варто порушувати.

При прийнятті на роботу в будь-яку солідну компанію чи залученні до участі у якомусь цікавому проекті, вас обов’язково попросять підписати договір, у якому буде пункт про нерозголошення комерційної таємниці…

Але в більшості випадків це просто папірець, за яким притягнути вас до відповідальності майже неможливо.

Тож давайте розберемось чому.

Що таке комерційна таємниця?

Поняття “комерційна таємниця” багатьом із нас відоме лише з фільмів.

А зараз просто стало трендом включати цей пункт до трудових договорів.

Там, як правило, прописують, що, якщо ви, недай Боже, хоч комусь щось розкажете про те, що дізнались на роботі, вам кінець.⠀

Насправді, більшість договорів, які я бачив, написані таким чином, що потерпілий не зможе стягнути з кривдника навіть дірку від бублика, — наголошує Олександр Моргун.

Та й судова практика здебільшого це підтверджує!

За словами юриста, з 40 справ, які він перечитав – де позовались про розголошення таємниці, викрадення спику контактів чи застосування таких же моделей виробництва – у 90% випадків позивачі погравали.

Чому так стається?

Поняття комерційної таємниці встановлює ст. 505 ЦКУ.

І вона має відповідати певним критеріям:

Бути секретною або не легкодоступною. Тобто тьотя Люся, яка прибирає, не може випадково побачити схему вашої таємної розробки.

Мати комерційну цінність. Не тільки для вас, а і з точки зору здорового глузду.

Бути предметом заходів щодо збереження її секретності. Тобто вами мають бути прийняті певні заходи, щоб дійсно зберегти цю інформацію в таємниці.⠀

До того ж лише в постанові КМУ від 9 серпня 1993 р. N 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» є перелік інформації, яка не може становити комерційну таємницю (наприклад, відомості про чисельність працівників і т.д.).

Основні помилки, що допускаються в договорах:

1) Якщо з договору не зовсім зрозуміло, яка саме інформація становить комерційну таємницю – суд буде на стороні відповідача.

2) Власником не було документально запроваджено режиму комерційної таємниці.

А запровадити режим комерційної таємниці означає:

Розробити положення про комерційну таємницю, в якому вказано конкретний перелік інформації з обмеженим доступом, порядок доступу та роботи з нею.

Розробити інструкцію дотримання режиму нерозголошення комерційної таємниці.

Скласти угоду про нерозголошення комерційної таємниці (NDA).⠀

Що буде, якщо порушити комерційну таємницю?

Якщо власник не допустив помилок у договорах, вас чекають неприємності:

Кримінальна відповідальність згідно зі ст. 231 ККУ, адміністративна відповідальність згідно п. 51-2 КУПАП, дисциплінарна і цивільноправова відповідальність відповідно до ст. 22 ЦКУ.

До однієї особи можна застосовувати кілька видів відповідальності (тобто не варто розголошувати комерційн таєсницю знову і знову після покарання).

Якщо в договорі встановлено штраф, суд може змінити його розмір, оскільки буде оцінювати всю завдану шкоду, керуючись аргументами сторін та внутрішніми переконаннями.

Детальніше про комерційну таємницю дивіться у сюжеті блогера і танцюючого юриста Олександра Моргуна.

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Фото: Pexels

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