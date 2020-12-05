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ICTV / Ранок / Рекламний плакат чи стопкадр з порно? Українські реклами, за які соромно / 05.12.2020 19:00
05.12.2020 19:00
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Рекламний плакат чи стопкадр з порно? Українські реклами, за які соромно


Підбірка українських сексистських реклам.

Колись реклама, з непрозорими натяками, які давали волю фантазії, вважалася веселою і класною.

Зараз таку рекламу вважають сексистською та обмеженою, але чомусь і досі знаходяться компанії, які використовують брудні натяки у своїй рекламі.

Яка реклама точно не додасть вашому товару прихильників, дивіться у Ранку у Великому Місті.

Сексистська реклама сосисок з Луцька

Напис «Жар її під вікнами» і фото одинокої сосиски – стали рекламою сосисок у Луцьку.

Компанія з виготовлення ковбасних виробів вирішила перед сезоном пікніків, що оригінально буде прорекламувати її сосиски саме такими неоднозначними натяками.

Компанію звинуватили в сексизмі, окрім того, в мережі розгорівся скандал навколо реклами.

Читачі обурювалися, що для реклами обрали провокативне слово «жар», замість «смаж» і пропонували оголосити бойкот виробнику ковбасних виробів.

Керівник відділу маркетингу компанії відреагував на інтернет-скандал. Приніс свої вибачення тим споживачам, яких реклама могла образити і прокоментував ЗМІ своє ставлення до плакату:

“Рекламний меседж був спрямований виключно на процес приготування продукту (коректну термічну обробку, оскільки трапляється, що даний продукт споживачі вживають у сирому вигляді, та вказував на місця для пікніку) і аж ніяк не мав прихованого контексту.»

Та все ж після скандалу і коментаря від керівництва на кшталт «нічого такого в рекламі немає» з бігбордів зняли скандальні плакати.

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Реклама фаст-фуду чи стопкадр з полунички?

Саме такою не зовсім пристойною картинкою з двома дівчатами на колінах і хот-догом один із закладів української мережі фаст-фуд у Сумах вирішив прорекламувати свої послуги.

Рекламний плакат звинуватили у сексизмі. А саме у сексуальній об’єктивізації, тобто зображена «людина» сприймається лише, як об’єкт статевого потягу.

В мережі розгорівся скандал з українською мережею фаст-фудів і замість того, щоб вибачитися і прибрати рекламний банер. Керівництво саме скандального закладу просто «знайшло винуватого» і звільнило його.

Ним виявився робітник закладу, який начебто самовільно зробив банер та розмістив його на вході у фаст-фуд.

Часом замовники реклами не в змозі оцінити, де їх рекламні фантазії переходять межу між «кумедно» та «огидно». І часто потім за це отримують штрафи і осуд суспільства, а не очікуваний ажіотаж.

Як можна було прорекламувати бетон так, аби на рекламу було соромно дивитись?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, ми писали про уроки рекламного тролінгу від відомих світових брендів.

Фото: Unsplash

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Теги: реклама
05.12.2020 19:00



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