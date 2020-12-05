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ICTV / Ранок / Чому пасажири в один день відмовились літати на літаках Boeing / 05.12.2020 17:10
05.12.2020 17:10
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Чому пасажири в один день відмовились літати на літаках Boeing


Як Boeing став головною авіакомпанією США та як авіакатастрофи забруднили репутацію компанії і ледь не зробили банкрутом.

Чому Boeing першим зробив стюардесами жінок і до чого тут їхня вага? І чому в один день пасажири відмовилися літати на літаках Boeing?

Про все це ми розповімо у Ранку у Великому Місті.

Перші польоти містера Боінга

Коли Вільяму Боінгу захотілося літати, він вже був успішним бізнесменом в сфері виготовляння деревини.

Але небо наче кликало його, і він не міг протистояти. Утім, ті літаки, які він бачив, здавалися йому недосконалими.

У 1916-му році Боінг знайшов такого ж мрійника, як і він – інженера Хербана Мантера.

Вони орендували гараж і разом спроектували свій перший гідролітак. Він був дерев’яний, з полотняною обшивкою, не схожий на сучасні моделі, який підняв у повітря сам Боінг.

І все вдалося настільки добре, що він одразу зареєстрував компанію з виробництва літаків. Яку вже через рік назвав Boeing Airplane. Після цього літаки Boeing вже не спускалися з небес.

У бортпровідниках — лише жінки

Компанія Boeing на ринку авіації вже понад 100 років.

Сьогодні вона займається виробництвом комерційних і військових літаків, супутників, зброї, оборонних систем. І входить до дванадцяти найбільших промислових корпорацій США, а також до «великої трійки» виробників озброєння і військової техніки.

До 1929-го Вільям Боінг вже міцно заручився підтримкою влади США. І поглинув кілька інших авіакомпаній. На його заводі в СіЕтлі працювало 800 людей.

Цього ж року компанією був сконструйований авіалайнер, якій вміщував 12 пасажирів.

Це зараз звучить смішно, а тоді це був справжній прорив. Загальна вага грала важливу роль.

Тому компанія прийняла рішення зробити бортпровідниками жінок.

Правила відбору дівчат були досить суворими: не більше 52 кілограмів, не старші 25 років, зріст 160 сантиметрів.

Експеримент видався вдалим.

Чому Вільям Боінг пішов з власної компанії?

У 1934-му стався дуже несподіваний поворот. Антимонопольний комітет США законодавчо заборонив виробникам літаків володіти авіалініями і поштовими компаніями. Боінга змусили розділити його компанію на авіабудівельні і авіаперевізника.

Незадоволений станом речей, Вільям Боінг продав свій пакет акцій і пішов з власної компанії. Решту життя він займався розведенням породистих коней. Боінг помер у 1956-му році, залишивши компанії своє ім’я назавжди.

Шалений успіх 60-х, що перетворився на фіаско 70-х

З початку 1960-х років компанія купалася в успіху. Слава і гроші сипалися з усіх боків.

Boeing стала одним з підрядників, задіяних у втіленні в життя космічної операції Аполлон.

Попит на пасажирські авіаперевезення зростав з кожним днем. У 1969-му компанія втілила в життя ідеальний на той час проект – літак Boeing 747.

Кількість випущених літаків, попри високу вартість, перевищила 1500 штук.

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Він став найбільшим, найважчим і містким пасажирським авіалайнером, втримавши це звання до 2005 року.

Утім, вже з початку 1970-х успіх перетворився на суцільний провал.

Нафтова криза, відміна інвестування космічних програм і власні провальні проекти буквально могли змусити Boeing вже більше ніколи не злетіти.

Керівництво пішло на одне з найжорсткіших скорочень в історії компанії, зменшивши кількість співробітників з 80 000 до 37 000.

Балансувати на межі фінансового банкрутства компанії довелося 10 років. Після чого Boeing взяв курс на створення літаків 21-го століття.

Boeing: жахливі трагедії ХХІ сторіччя

У 2018-му компанія випускає пасажирський літак нового покоління Boeing 737 MAX-8, і одразу отримує на нього майже 5 тисяч замовлень.

Конкуренти пасуть задніх. Утім, все змінюється в одну мить. В жовтні 2018 року літак цієї моделі індонезійської авіакомпанії впав в Яванське море через 11 хвилин після зльоту.

Екіпаж втратив керування через збій в системі маневрування, 189 пасажирів і членів екіпажу загинули.

Вже за півроку схожа аварія сталася в Ефіопії і забрала життя 157 людей.

За інформацією Reuters, пасажири миттєво перестали бронювати рейси Boeing 737 MAX-8, а вже через три дні після аварії 20 країн вивели ці літаки з використання. Акції Boeing миттєво впали.

«Ці події та уроки, які ми отримали в результаті, змінили нашу компанію і ще більше сфокусували нашу увагу на наших основних цінностях безпеки, якості та цілісності», – казав тоді Девід Келхун, генеральний директор компанії Boeing.

Скільки грошей компанії довелось компенсувати родинам загиблих та чи вдалось Boeing відновити репутації?

Дивіться у відео.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які секрети успіху Starbucks.

Фото: Unsplash

 

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Теги: історія успіху, бізнес, літак
05.12.2020 17:10



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