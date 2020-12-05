Чому пасажири в один день відмовились літати на літаках Boeing

Як Boeing став головною авіакомпанією США та як авіакатастрофи забруднили репутацію компанії і ледь не зробили банкрутом.
Чому Boeing першим зробив стюардесами жінок і до чого тут їхня вага? І чому в один день пасажири відмовилися літати на літаках Boeing?
Про все це ми розповімо у Ранку у Великому Місті.
Перші польоти містера Боінга
Коли Вільяму Боінгу захотілося літати, він вже був успішним бізнесменом в сфері виготовляння деревини.
Але небо наче кликало його, і він не міг протистояти. Утім, ті літаки, які він бачив, здавалися йому недосконалими.
У 1916-му році Боінг знайшов такого ж мрійника, як і він – інженера Хербана Мантера.
Вони орендували гараж і разом спроектували свій перший гідролітак. Він був дерев’яний, з полотняною обшивкою, не схожий на сучасні моделі, який підняв у повітря сам Боінг.
І все вдалося настільки добре, що він одразу зареєстрував компанію з виробництва літаків. Яку вже через рік назвав Boeing Airplane. Після цього літаки Boeing вже не спускалися з небес.
У бортпровідниках — лише жінки
Компанія Boeing на ринку авіації вже понад 100 років.
Сьогодні вона займається виробництвом комерційних і військових літаків, супутників, зброї, оборонних систем. І входить до дванадцяти найбільших промислових корпорацій США, а також до «великої трійки» виробників озброєння і військової техніки.
До 1929-го Вільям Боінг вже міцно заручився підтримкою влади США. І поглинув кілька інших авіакомпаній. На його заводі в СіЕтлі працювало 800 людей.
Цього ж року компанією був сконструйований авіалайнер, якій вміщував 12 пасажирів.
Це зараз звучить смішно, а тоді це був справжній прорив. Загальна вага грала важливу роль.
Тому компанія прийняла рішення зробити бортпровідниками жінок.
Правила відбору дівчат були досить суворими: не більше 52 кілограмів, не старші 25 років, зріст 160 сантиметрів.
Експеримент видався вдалим.
Чому Вільям Боінг пішов з власної компанії?
У 1934-му стався дуже несподіваний поворот. Антимонопольний комітет США законодавчо заборонив виробникам літаків володіти авіалініями і поштовими компаніями. Боінга змусили розділити його компанію на авіабудівельні і авіаперевізника.
Незадоволений станом речей, Вільям Боінг продав свій пакет акцій і пішов з власної компанії. Решту життя він займався розведенням породистих коней. Боінг помер у 1956-му році, залишивши компанії своє ім’я назавжди.
Шалений успіх 60-х, що перетворився на фіаско 70-х
З початку 1960-х років компанія купалася в успіху. Слава і гроші сипалися з усіх боків.
Boeing стала одним з підрядників, задіяних у втіленні в життя космічної операції Аполлон.
Попит на пасажирські авіаперевезення зростав з кожним днем. У 1969-му компанія втілила в життя ідеальний на той час проект – літак Boeing 747.
Кількість випущених літаків, попри високу вартість, перевищила 1500 штук.Також по темі: Від виробника кавомашин до лідера світового автопрому: історія Peugeot Парашути, забобони та удар блискавки: пілот літака розкрив секрети професії Історія Jaguar: як бренд дорогих авто ледь не збанкрутів
Він став найбільшим, найважчим і містким пасажирським авіалайнером, втримавши це звання до 2005 року.
Утім, вже з початку 1970-х успіх перетворився на суцільний провал.
Нафтова криза, відміна інвестування космічних програм і власні провальні проекти буквально могли змусити Boeing вже більше ніколи не злетіти.
Керівництво пішло на одне з найжорсткіших скорочень в історії компанії, зменшивши кількість співробітників з 80 000 до 37 000.
Балансувати на межі фінансового банкрутства компанії довелося 10 років. Після чого Boeing взяв курс на створення літаків 21-го століття.
Boeing: жахливі трагедії ХХІ сторіччя
У 2018-му компанія випускає пасажирський літак нового покоління Boeing 737 MAX-8, і одразу отримує на нього майже 5 тисяч замовлень.
Конкуренти пасуть задніх. Утім, все змінюється в одну мить. В жовтні 2018 року літак цієї моделі індонезійської авіакомпанії впав в Яванське море через 11 хвилин після зльоту.
Екіпаж втратив керування через збій в системі маневрування, 189 пасажирів і членів екіпажу загинули.
Вже за півроку схожа аварія сталася в Ефіопії і забрала життя 157 людей.
За інформацією Reuters, пасажири миттєво перестали бронювати рейси Boeing 737 MAX-8, а вже через три дні після аварії 20 країн вивели ці літаки з використання. Акції Boeing миттєво впали.
«Ці події та уроки, які ми отримали в результаті, змінили нашу компанію і ще більше сфокусували нашу увагу на наших основних цінностях безпеки, якості та цілісності», – казав тоді Девід Келхун, генеральний директор компанії Boeing.
Скільки грошей компанії довелось компенсувати родинам загиблих та чи вдалось Boeing відновити репутації?
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