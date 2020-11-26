День подяки 2020: американські традиції, які нам варто перейняти

День Подяки 2020: історія, значення і традиції свята.

Якщо тобі подобається американське кіно, то ти точно знаєш, як виглядає День Подяки.

Ба більше — можеш передбачити, яка атмосфера й аромати панують у домівках американців у цей світлий осінній день.

Сімейні посиденьки, запечена індичка, кислуватий запах журавлинного соусу й пиріг із гарбуза, який ще недавно служив декорацією для Гелловіну.

Звучить привабливо, чи не так?

Але недостатньо уявляти, чим пахне День Подяки, щоб перейняти собі цю американську традицію.

Потрібно ще й знати історію, значення та головні ритуали цього свята.

Коли і чому святкують День Подяки?

Все почалось ще у 1620 році, коли після двомісячного плавання до берегів Америки причалив англійський корабель Mayflower.

Перша зима прибулих пілігримів пройшла не легко: багато хто загинув, проте ті, хто вижив, навчилися полювати, вирощувати боби, кукурудзу, гарбузи — все завдяки місцевим жителям.

У результаті переселенці влаштували свято, як знак подяки Богу за щедрість. До розкішного столу запросили й індіанців. Це і був перший у світі День подяки.

Але по-справжньому національним святом День Подяки став лише у 1863-му році, коли президент Авраам Лінкольн встановив дату, за якою й нині відзначається свято: четвертий четвер листопада.

Цьогоріч цей день припадає на 26 листопада.

Тож, якщо хочеш відчути себе героєм американського фільму й відсвяткувати свій перший День Подяки, ще маєш час підготуватись.

Головні традиції свята

У колі найближчих

Ми певні, більшість знову подумала про ту апетитну індичку.

Та про неї згодом, адже головною і найважливішою традицією Дня Подяки є провести його у колі близьких.

Сім’я чи друзі — неважливо, головне, щоб це були ті люди, яким ти вдячний за їх присутність у твоєму житті.

Ну а де виходять найкращі сімейні посиденьки, як не за святковим столом?

Традиційні смаколики

Страви, без яких не обходиться щорічне традиційне святкування, точно будуть тобі до смаку.

Запечена індичка в журавлинному соусі, гарбузовий пиріг і картопляне пюре краще смакують із яблучним сидром, що вважається головним напоєм цього дня.

Паради

Також традиційними вже стали різноманітні паради, які нагадують про те, що День Подяки відкриває цикл улюблених усіма зимових свят.

Яскраві карнавали беруть свій початок ще з 1924 року, коли робітники універмагів Macy’s вирішили влаштувати ходу на честь початку різдвяних ярмарок у магазинах мережі.

“Помилування індички”

Ну і як ми могли пройти повз найцікавіше?

Жартівлива церемонія напередодні свята, під час якої на галявині перед Білим Домом президент зачитує указ про Помилування індички.

Після цього «помилуваного» птаха відправляють в зоопарк, де він безтурботно доживає свої останні дні.

Кого милувати, американці обирають самостійно під час соціального опитування.

До речі, лови цікавий факт: спеціально до Дня подяки по усій країні вирощують близько 50 тисяч індичок, щоб кожна родина мала можливість прикрасити цією стравою свій стіл.

Чому ж саме індичка, запитаєш ти?

За легендою, це була єдина дичина, яку могли вполювати перші поселенці.

Які традиції нам варто перейняти?

Окрім смачнющого столу, яким можна потішити найближчих, є у цього свята кілька звичаїв, які було б непогано запозичити нам усім.

Підрахунок “подарунків долі”

Це тепла традиція, яка зігріє будь-кого в осінній вечір.

Кожен бере чистий аркуш паперу та записує з одного боку те хороше, за що він вдячний, а з іншого все погане, за що прощає.

Як правило, перше переважає, тож усі знаходять час подякувати одне одному й долі.

Добрі справи

А знаєте, яка ще традиція ладна зігріти? Благодійність.

Напередодні або після святкування американці люблять робити добрі справи, аби подарувати своє тепло тим, кому пощастило в житті трохи менше.

Дуже популярна серед благодійників роздача безкоштовних обідів безхатькам і малозабезпеченим.

Дякувати за те, що маєш і ділитись ним — це найголовніша мета Дня Подяки, про яку варто пам’ятати не лише в четверту п’ятницю листопада, а й кожного дня року.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про історію та традиції Дня Святого Миколая.

Фото: Unsaplash

Софія Сукач

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