Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Неочікувані рубрики та урбаністичний дизайн: на ICTV оновлений Ранок у Великому Місті / 18.11.2020 11:15
18.11.2020 11:15
Поділитися

Неочікувані рубрики та урбаністичний дизайн: на ICTV оновлений Ранок у Великому Місті


Вчора, 17 листопада, програма «Ранок у Великому Місті» на ICTV вийшла в оновленому вигляді. Проект повністю змінив графічне оформлення, логотип та заставку.

Дизайн оновили вперше за час існування програми. За словами продюсерів, тепер «Ранок» на ICTV відображатиме свою концепцію чіткіше та у більш сучасному вигляді.

У новій графіці та заставці ми розкрили нашу основну концепцію – ми розповідаємо про події у великих містах країни та загалом в Україні.

Тому зміни робили в урбаністичному стилі. Його також відображає і новий логотип, який ми затверджували серед шести варіантів. Навіть слово «Великому» у нас з переносом, адже ми розповідаємо про велику країну, а наше лого передає масштаби, – розповідає керівник проекту Андрій Слободян.

На глядачів також очікують нові рубрики з яскравими заставками, в яких з’являться обличчя авторів сюжетів. Серед новинок – «Історія одного злочину», де у серіальному форматі розповідатимуть про найгучніші пограбування та авантюри в Україні і світі. Своє продовження отримають і колишні рубрики, такі як «33 за 3», де нова ведуча Олександра Кучеренко розкриває справжнє життя і думки своїх відомих цікавих гостей.

«Ранок у Великому Місті» – шоу, яке відрізняється від більшості ранкових програм. Тому новою графікою ми хотіли підкреслити ці відмінності. Це був виклик для команди, оскільки ми не могли втратити у графіці і настрій ранку, й інформаційну складову програми

– ділиться маркетинговий директор ICTV Сабіна Абляєва.

Одними з особливих у заставці стали кадри з київського метрополітену. Для зйомок був виділений окремий поїзд. Його виїзд з тунелю довелось знімати одним кадром, адже часу знімальна група мала обмаль.

Morining in the Big City / opener from Starlight Design on Vimeo.

Ми відійшли від традиційних предметів ранку і сконцентрувалися на емоціях – енергії і радості світанкового сонця, налаштуванню на день. В основі оформлення лежить концепція ритму великого міста.

Перенесення у назві, лінія, що біжить, підхід до звуку – все відповідає цьому завданню. Ми хотіли передати через дизайн динаміку ранкового ритму міста, щоб він, як і проект, заряджав глядача енергією на цілий день. Ранкове шоу ICTV інформаційне, тому пакет графіки містить багато додаткових функціональних елементів, які допомагають швидко і легко сприймати інформацію, – говорить керівник дизайн-бюро StarLightMedia Олексій Рєпік.

Нагадаємо, цього року до ведучих Юлії Зорій та Павла Казаріна доєднався Сергій Лиховида.

Дивіться «Ранок у Великому Місті» з вівторка по пятницю з 6:30 на ICTV.

 

Генеральна продюсерка ICTV: Анастасія Штейнгауз

Продюсери ранкового шоу: Дмитро Слободян, Андрій Слободян

Маркетингова директорка ICTV: Сабіна Абляєва

Керівник з маркетингу StarLightMedia: Олена Мартинова

Ідея, лого, дизайн: Андрій Курило, Закентій Горобйов

Анімація: Ярослава Луценко, Дмитро Покрасен, Матвій Бабак, Вадим Ревін, Дмитро Маяцький, Віталій Сак

Арт-директор: Дмитро Маяцький

Креативні директори: Олександр Антонов, Віталій Сак, Олексій Рєпік

Виконавчі продюсери: Олександр Ремез, Ольга Шпачук

Продюсерська група дизайн-бюро: Наталія Бовшик, Олексій Пацелюк

Керівник дизайн-бюро: Олексій Рєпік

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Ранок у Великому Місті
18.11.2020 11:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати