Неочікувані рубрики та урбаністичний дизайн: на ICTV оновлений Ранок у Великому Місті

Вчора, 17 листопада, програма «Ранок у Великому Місті» на ICTV вийшла в оновленому вигляді. Проект повністю змінив графічне оформлення, логотип та заставку.

Дизайн оновили вперше за час існування програми. За словами продюсерів, тепер «Ранок» на ICTV відображатиме свою концепцію чіткіше та у більш сучасному вигляді.

У новій графіці та заставці ми розкрили нашу основну концепцію – ми розповідаємо про події у великих містах країни та загалом в Україні.

Тому зміни робили в урбаністичному стилі. Його також відображає і новий логотип, який ми затверджували серед шести варіантів. Навіть слово «Великому» у нас з переносом, адже ми розповідаємо про велику країну, а наше лого передає масштаби, – розповідає керівник проекту Андрій Слободян.

На глядачів також очікують нові рубрики з яскравими заставками, в яких з’являться обличчя авторів сюжетів. Серед новинок – «Історія одного злочину», де у серіальному форматі розповідатимуть про найгучніші пограбування та авантюри в Україні і світі. Своє продовження отримають і колишні рубрики, такі як «33 за 3», де нова ведуча Олександра Кучеренко розкриває справжнє життя і думки своїх відомих цікавих гостей.

«Ранок у Великому Місті» – шоу, яке відрізняється від більшості ранкових програм. Тому новою графікою ми хотіли підкреслити ці відмінності. Це був виклик для команди, оскільки ми не могли втратити у графіці і настрій ранку, й інформаційну складову програми

– ділиться маркетинговий директор ICTV Сабіна Абляєва.

Одними з особливих у заставці стали кадри з київського метрополітену. Для зйомок був виділений окремий поїзд. Його виїзд з тунелю довелось знімати одним кадром, адже часу знімальна група мала обмаль.

Morining in the Big City / opener from Starlight Design on Vimeo.

Ми відійшли від традиційних предметів ранку і сконцентрувалися на емоціях – енергії і радості світанкового сонця, налаштуванню на день. В основі оформлення лежить концепція ритму великого міста.

Перенесення у назві, лінія, що біжить, підхід до звуку – все відповідає цьому завданню. Ми хотіли передати через дизайн динаміку ранкового ритму міста, щоб він, як і проект, заряджав глядача енергією на цілий день. Ранкове шоу ICTV інформаційне, тому пакет графіки містить багато додаткових функціональних елементів, які допомагають швидко і легко сприймати інформацію, – говорить керівник дизайн-бюро StarLightMedia Олексій Рєпік.

Нагадаємо, цього року до ведучих Юлії Зорій та Павла Казаріна доєднався Сергій Лиховида.

Дивіться «Ранок у Великому Місті» з вівторка по п’ятницю з 6:30 на ICTV.

Генеральна продюсерка ICTV: Анастасія Штейнгауз

Продюсери ранкового шоу: Дмитро Слободян, Андрій Слободян

Маркетингова директорка ICTV: Сабіна Абляєва

Керівник з маркетингу StarLightMedia: Олена Мартинова

Ідея, лого, дизайн: Андрій Курило, Закентій Горобйов

Анімація: Ярослава Луценко, Дмитро Покрасен, Матвій Бабак, Вадим Ревін, Дмитро Маяцький, Віталій Сак

Арт-директор: Дмитро Маяцький

Креативні директори: Олександр Антонов, Віталій Сак, Олексій Рєпік

Виконавчі продюсери: Олександр Ремез, Ольга Шпачук

Продюсерська група дизайн-бюро: Наталія Бовшик, Олексій Пацелюк

Керівник дизайн-бюро: Олексій Рєпік

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.