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ICTV / Ранок / День бухгалтера 2020: привітання у прозі, віршах та картинках / 10.11.2020 12:48
10.11.2020 12:48
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День бухгалтера 2020: привітання у прозі, віршах та картинках


Найкращі привітання з Днем бухгалтера 2020 українською мовою у прозі та віршах, а також картинки і листівки.

10 листопада святкують Міжнародний день бухгалтера. Не забудь привітати своїх рідних і близьких бухгалтерів – повірте, їм буде дуже приємно, що ти пам`ятаєш про їхнє професійне свято.

Привітання з Днем бухгалтера 2020

Привітання з Днем бухгалтера у прозі

Володарі фінансів, повелителі дебетів і кредитів, вітаємо вас з вашим професійним святом. Нехай у вас все сходиться, нехай завжди все буде гаразд, нехай буде поменше звітів і робота буде тільки в радість. Бажаємо гарних доходів і завжди хорошого настрою!

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Вітаю з Днем бухгалтера! Бажаю дебет з кредитом зводити правильно, грошові кошти життя раціонально розподіляти, удачею долі розпоряджатися впевнено, свій професіоналізм і ентузіазм направляти на успіх.

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***

Дорогий наш бухгалтере, без вас ми не зможемо зробити купу речей. Наприклад, розібратися, як зробити премію більшою, а виплати стороннім організаціям меншими. Тож нехай ваше професійне свято пройде сьогодні весело і з мінімальним завантаженням, а наслідки у вигляді ранкових головних болів нехай обійдуть вас стороною.

Привітання з Днем бухгалтера у віршах

В день професії бухгалтера

Від душі вітаю,

З податковою дружити

Щиро вам бажаю.

Радує хай вас баланс,

Звітність хай лиш сходиться,

Грошенята у кишені,

Безперечно, водяться.

Хай колеги поважають,

Радує зарплата

І на посмішки життя

Буде хай багатим.

***

З днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

За що повага від людей!

бухгалтер картинка

***

Всі гроші люблять облік,

І кожен про це знає,

І в цьому нам бухгалтер

Завжди допомагає!

І як без нот

Не складете романсів,

Так без бухгалтера

Не буде і фінансів!

Короткі смс-привітання з Днем бухгалтера

Хай збігаються всі звіти,

І сміються в хаті діти.

Хай банкноти не підводять,

І в роботі не нашкодять.

***

З днем бухгалтера вітаю,

І вам в свято я бажаю

Гроші щоб були у вас,

Не лиш на папері, а й у гаманцях.

***

Вітаю з Днем бухгалтера і побажати хочу безпомилкової роботи і безперешкодної діяльності, безсумнівної удачі і високих успіхів, чудового настрою і справжнього щастя.

***

Вітаємо всіх бухгалтерів з професійним святом! Бажаємо, Щоб цифри Вас любили і складалися в суми, які потрібні Вам!

Вітання головному бухгалтеру

Вітаю з професійним святом чудового фахівця балансів і звітів, самого чудового головного бухгалтера. Від душі Вам бажаю спритно й уміло зводити дебет з кредитом, чудово керувати процесом ведення обліку, користуватися повагою колег, з кожним днем наповнювати своє життя піснями щастя і нотками натхнення.

***

Вітаю з професійним святом чудового майстра рахунку та обліку, чудового головного бухгалтера. Бажаю вести гордовитий контроль над роботою, завжди знати правильну відповідь на будь-яке питання, впевнено рухатися до своїх цілей і неодмінно досягати великих перемог і в діяльності, і в житті.

Привітання з Днем бухгалтера в картинках

З Днем бухгалтера картинка З Днем бухгалтера картинка З Днем бухгалтера картинка

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження.

Фото: Pixabay

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Теги: привітання
10.11.2020 12:48



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