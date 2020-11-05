Трамп чи Байден: хто стане наступним президентом США?

Для того, аби стати президентом Сполучених Штатів і на чотири роки оселитися в Білому Домі, потрібно отримати принаймні 270 голосів виборників.

Поки цієї позначки не досягнув ані чинний президент Дональд Трамп, ані його суперник демократ Джо Байден.

Знаєте, ми могли б знати результати вже завтра вранці, але це може зайняти трохи більше часу. Не моє право, чи право Дональда Трампа, оголошувати, хто переміг на цих виборах. Це рішення американського народу. Але я оптимістично дивлюсь на цей результат, — заявив Байден.

Непереконливі прогнози

Власне, до дня «Х», виборів 3 листопада – практично усі екзит-поли, соціологічні опитування і навіть букмекерські контори прогнозували перемогу Джо Байдену.

Та на практиці ситуація не така переконлива.

На карті виборів станом на вечір 4 листопада червоного, а, отже, республіканського кольору – більше.

Та не потрібно сприймати все так буквально. Кожен штат має різну кількість представників у колегії виборників.

Тому поки що усе залишається в руках кількох штатів, де відрив мінімальний: Вісконсін, Мічиган, Арізона, Джорджія, та Пенсильванія.

Шлях Джо Байдена до перемоги лежить через Пенсильванію, який несе у багажі аж 20 голосів виборників. Наразі там лідирує Дональд Трамп, але розрив невеликий. Водночас, згідно з інформацією Держдепартаменту США більшість «поштових» бюлетенів в Пенсильванії віддали саме за демократа: 78% проти 21%.

То хто ж переможе?

Політолог-амереканіст Владислав Фарапонов каже:

Поки що визначати переможця зарано. Тому що ближче до кінця тижня будуть оприлюднені результати поштою, а їх у Пенсільванії, очевидно, надто багато. Наразі там підраховано лише до 70%.

А ось тут і виникає певна проблема, кажуть експерти. Чи будуть ці голоси взагалі підраховані?

Поки чинний президент Дональд Трамп офіційно заявив, що він готовий звернутися до Верховного суду через можливі спроби сфабрикувати результати.

Схожий сценарій ми вже бачили 20 років тому. Президентські вибори 2000 року, республіканець Джордж Буш-молодший та демократ Альберт Гор.

Переміг Джордж Буш, але долю виборів вирішили голоси виборців штату Флорида, точніше Верховний Суд Сполучених Штатів, який зупинив підрахунок голосів в одному з округів цього штату.

Політолог-американіст Пітер Залмаєв каже, що історія може повторитися:

Я думаю, що нічого не завадить суддям і на цей раз прийняти вкрай політичне рішення. Зараз ситуація ще менш сприятлива для демократів, враховуючи недавнє призначення консервативного судді. Тепер кількість консерваторів зросла до шести. Думаю що для Дональда Трампа ситуація в суді вкрай сприятлива. Тож, якщо це станеться, Америка вступить в епоху безпрецедентної кризи через нелегітимність влади як такої.

Власне, окрім президента, американці також обирали представників у Сенаті та Конгресі. Яка ситуація там?

Всі деталі — у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про невиконані обіцянки Дональда Трампа.

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