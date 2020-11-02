Кальцій: навіщо він потрібнен організму і як розпізнати дефіцит

Навіщо потрібен кальцій та чим небезпечні його нестача та надлишок.

А ти знав, що кальцій – це м’який метал? І що до вісімнадцяти років тіло людини в середньому накопичує аж до кілограма кальцію в організмі?

Він бере участь у процесі згортання крові, у здійсненні м’язової діяльності та навіть в діяльності імунної та нервової систем організму.

Чим загрожує дефіцит кальцію, крім того, що без нього організм міцним не стане? Читай в підбірці фактів про цей метал від Ранку у Великому Місті.

Кальцій: користь та шкода

Навіщо потрібен кальцій?

В організмі кальцій міститься не тільки в кістках і зубах (близько 1 кг), але і в крові (приблизно 0,0013 кг). Кальцій в кістках в основному потрібен для того, щоб твій скелет був міцним і міг тебе попросту підтримувати.

У крові в кальцію більше обов’язків. А крім цього він допомагає:

м’язам скорочуватися;

нервам переносити повідомлення від мозку до кожної частини тіла;

кровоносним судинам – переміщати кров по всьому тілу;

переміщати кров по всьому тілу; вивільняти гормони та ферменти, які зачіпають майже кожну функцію в організмі людини;

крові – згортатися (це важливо, наприклад, для зупинки кровотеч);

згортатися (це важливо, наприклад, для зупинки кровотеч); регулювати артеріальний тиск і рівень шкідливого холестерину.

Дефіцит кальцію. Симптоми

Дуже довго ти не будеш помічати брак кальцію в організмі.

Запідозрити у себе дефіцит кальцію можна, якщо:

Постійно або періодично “болять” кістки: руки-ноги «викручує», спину – «ломить»;

У тебе є залежність від метеоумов;

Є спадистість плечей, згорбленість;

Необґрунтована втрата ваги;

М’язові спазми та судоми;

Ламаються і шаруються нігті та волосся;

З’явилася сивина, а тобі немає і 30 років;

Підвищена чутливість зубів, пародонтоз;

Тахікардія;

Занепад сил;

Почалися поколювання й оніміння в руках;

Раптово змінився голос.

Ці симптоми, як перші дзвіночки проблем з кальцієвим обміном, повинні наштовхнути тебе або твого лікаря на думку перевірити мінеральний обмін в організмі.

Зробити це дуже просто – здати комплексний аналіз “Мінеральний обмін”.

Його рекомендується здавати разом з вітаміном D.

Це допоможе тобі побачити реальну першопричину можливої нестачі кальцію.

Чим небезпечна нестача кальцію

Виявляється, досить поширеною причиною чоловічого безпліддя є нестача кальцію в організмі.

Також, якщо кальцій у вас не засвоюється або потрапляє в організм в недостатній кількості зараз, то через 15 років до вас швидше за все “постукає” остеопороз разом з переломами кісток.

Це не хвороба людей похилого віку, це основне захворювання, яке викликається дефіцитом кальцію – остеопороз. Це захворювання, при якому порушується структура і міцність кістки і підвищується ризик переломів. Остеопороз входить в четвірку основних причин смертності та інвалідності. Крім остеопорозу, в ТОП 4 входять серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та злоякісні пухлини.

Ніяких ранніх проявів остеопорозу немає – процес руйнування кісток може йти десятиліттями. Основне його прояв – переломи при незначних травмах або взагалі без них.

Чому це захворювання небезпечне?

Його рідко діагностують в початковій стадії, і ще рідше лікують, через відсутність симптомів. Багато хто вважає, раз не болить, то і захворювання немає.

Помилково вважається, що остеопороз – це захворювання людей похилого віку. Так, більшість із зареєстрованих пацієнтів – люди старше 50 років. Але спочатку захворювання виникає, коли вам від 25 до 35.

Посилено контролюй рівень кальцію, якщо ти:

Куриш. Хімічні елементи, які входять до складу сигарет, зменшують сприяють зменшенню кількості кальцію в кістки та блокують вироблення вітаміну D;

Вживаєш алкоголь. Він руйнує молекули кальцію, а далі виводить їх з тіла;

Кожен день п’єш каву. Кава містить сполуки, які разом з кальцієм утворюють оксалат кальцію, основний компонент каменів в нирках;

Голодуєш або сидиш на дієтах. Кальцій в потрібній кількості не потрапляє в організм, а, значить, процес перекачування кальцію з кісток у кров прискорюється;

Мало гуляєш і рухаєшся. Без сонячного світла вітамін D, який потрібен для засвоєння кальцію, шкірою не синтезується;

Любиш солодку і солону їжу. Сіль, цукор і “швидкі” вуглеводи гальмують процес всмоктування кальцію у кишківнику з їжі в кров;

Вегетаріанець, веган або виключаєш їжу тваринного походження. Так вже вийшло, що “молочка” – лідер за вмістом кальцію. Виключаючи її з раціону, ти втрачаєш велике джерело кальцію. Також у тих, хто не їсть продукти тваринного походження, найчастіше знижений вітамін D і фосфор, головні “партнери” кальцію.

Чим небезпечний надлишок кальцію?

Існує думка, що багато кальцію – це добре, а мало – погано. Це не правда. Іноді тривале підвищення рівня кальцію ніяк не відчувається, але значно підвищує ризик:

утворення каменів в нирках, жовчному і сечовому міхурах;

утворення каменів в нирках, жовчному і сечовому міхурах;

виразки шлунка;

гіпертонії;

звуження судин;

хвороб серця.

Іноді людина відчуває симптоми, але вони настільки неспецифічні, що по них запідозрити діагноз досить складно.

Симптоми надлишку кальцію можуть бути такими:

біль у м’язах і кістках;

прискорене / рясне сечовипускання;

спрага;

шкірний свербіж;

біль у животі, запори;

слабкість і швидка стомлюваність;

пригнічений настрій і зниження пам’яті;

нудота, блювота і втрата апетиту;

нез’ясовне зниження ваги.

На жаль, поширена “традиція” приймати добавки з кальцієм “для профілактики” – насправді небезпечна та часто може завдавати шкоди здоров’ю людей.

Приймаючи такі добавки, люди отримують занадто великі дози кальцію. А до добавок з кальцієм потрібно ставитися як до справжніх ліків. Не можна приймати їх без призначення лікаря, не звертаючи увагу на дозування і не знаючи, якої кількості кальцію потребуєш саме ти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перевірити молоко в домашніх умовах.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.