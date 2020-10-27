Від COVID-19 знижується рівень IQ?

У світі продовжує зростати кількість хворих на COVID-19. Загалом заразились вже понад 43 мільйони людей.

Але навіть це не найстрашніше: вчені з усього світу продовжують досліджувати недугу і її вплив на людський організм. результати досліджень, подекуди, шокують.

Коронавірус і вибори в Україні

Місцеві вибори позаду, а пандемія коронавірусу в Україні – ні.

У Міністерстві охорони здоров’я впевнені, що попереду нас чекає суттєве щоденне зростання кількості нових хворих на COVID -19.

Щоправда, кажуть, це не пов’язано з проведенням виборів.

Хоча давайте відверто, згадайте, що було на ваших дільницях?

Черги без соціальної дистанції, маски під носом і вимірювання температури задля «аби було».

Про перші наслідки проведення виборів під час пандемії зможемо говорити вже за тиждень. А от станом на 26 жовтня в Україні майже 350 тисяч людей заразились коронавірусом, і з них майже 6,5 тисяч – померли.

Також відучора набув чинності новий розподіл на карантинні зони.

До червоної потрапило аж 10 обласних центрів, а от у зеленій, тобто безпечній зоні, тепер немає жодного.

Але не зважаючи на це, про тотальний карантин поки не йдеться.

Ми дуже не хочемо й не бачимо можливості для тотального карантину.

Наразі ми управляємо адаптивним карантином.

Зараз, на жаль, дедалі більше стає «червоних» зон.

Звісно, в тих областях, а це Київ, Донецька й Одеська область, де ми бачимо, за прогнозами, що може бути перевищення хворих над кількістю ліжок, зокрема, забезпечених киснем, ми готуємо розгортання мобільних госпіталів, – говорить прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Чому кількість хворих росте попри карантин

Але давайте замислимось, чому попри адаптивний карантин, кількість нових випадків зараження продовжує зростати? Навіть у помаранчевих та червоних зонах?

Бо карантинних правил практично ніхто не дотримується.

Коли Кабмін лише вводив принцип розподілу за зонами ризику, передбачалося, що в червоних зонах буде діяти заборона на роботу ТРЦ, кафе, ресторанів, обмежена робота громадського транспорту та закриватимуться усі навчальні заклади.

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Але що ми маємо в результаті?

Місцевій владі дали можливість самим розробляти карантинні заходи в залежності від особливостей регіону.

І, як наслідок, ніде в Україні найсуворіші заходи карантину місцеві адміністрації не вводили.

І навіть зараз, за інформацією Міністерства культури та інформаційної політики у червоній зоні дозволили працювати кінотеатрам!

Українська вакцина від коронавірусу

Пандемія коронавірусу насправді стимулювала чималий внесок в науку, в тому числі й українську.

Зокрема, йдеться про розробку української вакцини від COVID-19.

Відомо, що останні 6 місяців проводилися виключно доклінічні дослідження – препарат тестували на мишах, щурах, кроликах.

Однак, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ці перші дослідження показали дуже обнадійливі і хороші результати.

COVID-19 зменшує IQ?

Японські вчені з національного центру глобальної охорони здоров’я і медицини назвали новий малоприємний наслідок коронавірусної інфекції – втрата волосся.

Чверть пацієнтів, які брали участь в дослідженні, після двох місяців від моменту початку хвороби страждали від випадіння волосся. А решта не змогли впоратись із цією проблемою навіть на момент опитування.

Або ще гірше. Британські медики проаналізували дані понад 80 тисяч добровольців, які вже перехворіли на коронавірус.

Лікарі зафіксували приголомшливі зміни в рівні IQ – коефіцієнту інтелекту, та інших інтелектуальних показниках, як от серйозні порушення в роботі пам’яті.

Пацієнти значно гірше справлялися з когнітивними тестами у порівнянні з контрольною групою, причому рівень патології залежить від тяжкості перенесеної хвороби.

Дослідження показали, що британці, які перехворіли на важку форму коронавірусу, за певними показниками поступалися тим громадянам, які не хворіли, приблизно на 65%.

А це приблизно дорівнює тому, що хворі постаріли на 10 років.

Більше про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто може зробити безкоштовний тест на коронавірус.

Фото: Pixabay

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