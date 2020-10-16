Бікіні, сонцезахисний крем та інтернет: як з’явилися речі, без яких ми не уявляємо життя

Як з’явилися бікіні, сонцезахисний крем та інтернет – історія появи цих речей.

Мода циклічна, тренди змінюються, але є те, що незмінно актуально вже 130 років. Переконайтеся самі.

Сонцезахисний крем

Якби у 1938 році студент-хімік Франц Гейтер сильно не обгорів, коли підіймався на вершину Альп, нічого було б нам намащувати, аби вберегтися від сонця.

Так би мовити, сонце напекло – ідея виникла!

Приблизно у той же час, спробував врятуватися від сонячних променів льотчик Бенджамін Грін. Хоча його крем суттєво відрізнявся від сучасних, адже мав дуже жирну консистенцію вазеліну, у нього вийшло створити захист від опіків під час польотів над Тихим океаном.

Сонцезахисний крем – незамінний тренд у піклуванні за шкірою, адже може захистити від передчасного старіння і зниження імунітету.

І очевидно, наступні 130 буде так само актуальним, адже піклуватися про своє здоров’я – тренд на всі часи, немає значення, у 30 чи 130.

Спокусливе бікіні

Зараз спокусливі бікіні – це норма. А в середині ХХ століття – майже харасмент.

У 1946 році ідея модельєра Луї Реара сколихнула світ моди – він вирішив розділити стандартний купальник на атоми, точніше, на топ і плавки.

Звідси і назва «бікіні», як прозвав його автор: «розділений атом».

Усі жінки-моделі відмовлялися одягати «вибухову новинку», єдиною наважилася Мішлін Бернардіні – танцівниця-нюд. Чоловіки захотіли цю дівчину, жінки – новий вид купальнику, а ЗМІ тільки встигали писати про безмежний сором!

Хоча в Європі бікіні забороняли й, навіть затримували тих, хто наважувався на таку відвертість, Бріджит Бардо сподобалися такі експерименти.

Акторка, так би мовити, ввела моду на бікіні, без якого зараз жодна жінка не уявляє пляжного сезону.

Модні тенденції можуть змінюватися, але є тренди поза часом.

Поява інтернету

Якби не страх США бути захопленими супротивниками – не було би у нас інтернет-залежності, та й самого інтернету, взагалі!

Під час «холодної війни» Штатам ну дуже потрібно було швидко передавати інформацію, а раптом війна?!

Адже дані зберігалася на комп’ютерах, а вони були на той час величезними. І транспортувати таку техніку – не варіант.

Тому американські університети, серед яких Каліфорнійський та Стенфордський, швиденько почали експериментувати, аби об’єднати усе в єдину систему.

І вже у 1969 році, після багатьох невдалих спроб, з комп’ютера на комп’ютер, на відстані 600 км, вчені змогли передати перше повідомлення «login». Втім прийшло воно частково, по букві, але це було вже щось!

Вже 1983 користуватися мережею змогли не тільки вчені. Це було формування Апаранету – прародича нашого сучасного інтернету.

На щастя, не для війни, а для миру та спілкування.

Сьогодні інтернет – провідник у світ інформації та технологій.

Він полегшує безліч робочих, організаційних процесів та буденних речей. Цікаво, яким він буде за 130 років?

Піклуватися про своє здоров’я, експериментувати з модою, запалювати на вечірках в тематиці стиляг, сьорфити інтернет стало трендом ще у минулому столітті.

Змінюється майже все, окрім необхідності піклуватися про власне здоров’я. Цей тренд актуальний поза часом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою була історія McDonald’s.

Фото: Dreamstime

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