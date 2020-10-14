Покрова Пресвятої Богородиці 2020: найкращі привітання українською мовою

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці українською мовою у прозі, віршах та картинках.
14 жовтня православні та греко-католики відзначають важливе церковне свято – Покрову Пресвятої Богородиці.
У цей день прийнято відвідувати храм і молитися за захист від ворогів, а неодруженим дівчатам варто поставити свічку і попросити у Бога вдалого заміжжя.
Не забутьте привітати своїх рідних із цим святом. Ранок у Великому Місті підготував найкращі привітання з Покровою, які їм буде приємно отримати.
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці у прозі
Вітаю з благодатним, світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай Ваші молитви завжди будуть почуті, нехай Вас і Ваших близьких ніколи не підводить здоров’я і віра у світле майбутнє!
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Нехай Покрова пресвятої Богородиці принесе чистоту і надію у ваш будинок. Бажаю сховатися від бур і негод під Божим покровом, бажаю жити праведно й щасливо, бажаю доброти в серцях і віри в душі, бажаю благополуччя в родині та миру в домі.Також по темі: Привітання з Днем ангела Марії: проза, вірші та картинки Теплі та оригінальні: привітання з Днем народження у прозі Оригінальні привітання з ювілеєм: вірші, проза та листівки
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Нехай Покров Богородиці принесе чистоту і надію у ваш дім та вбереже від негод та нещасть. Бажаю доброти в серцях і віри в душі, благополуччя в родині і мирного неба над головою!
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Зі святом Покрови! Нехай у ваших родинах панує мир і спокій, нехай ваше життя буде довгим і щасливим, а совість – чистою, як перший сніг. Міцного здоров’я всім, радості і благополуччя. Нехай надія, віра і любов завжди супроводжують вас!
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці у віршах
Бажаю, щоб Божа Мати
Тебе завжди оберігала,
Щоб не дала тобі страждати
І благодаттю покривала.
Щоб світлий ангел разом з нею
Відповів на твої молитви,
Багато дарував щасливих днів
Й підтримав у життєвих битвах.
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На день Покрови чудотворнийХочу щастя я Вам побажати.
Працювати в радість, плідно,
І ніколи не сумувати.
Нехай Богородиця закриє,
Вас від хвороб і бід.
А все нечисте та погане,
Розтане просто, як весною сніг.
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Вітаю з Покровом святої Богородиці,
Нехай не відати тобі ні печалі, ні бід,
Нехай все те, про що просиш, прийде і виповниться,
Нехай добром і любов’ю твоє життя наповниться,
І ти щаслива будеш сто зим і сто років.
Короткі смс-привітання з Покровою
Хай Матір Божа оберігає Вас своїм покровом, й жодне горе й нещастя на землі не торкнеться Вас!
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Нехай матінка Божа береже тебе від бід, нехай захистить та омофором своїм лагідно накриє. З Покровою Пресвятою!
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В свято Покрови хочу побажати,
Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!
Хай радість будинок ваш не покидає,
А віра хай серце лише зігріває.
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці у картинках
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