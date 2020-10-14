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ICTV / Ранок / Покрова Пресвятої Богородиці 2020: найкращі привітання українською мовою / 14.10.2020 07:07
14.10.2020 07:07
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Покрова Пресвятої Богородиці 2020: найкращі привітання українською мовою


Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці українською мовою у прозі, віршах та картинках.

14 жовтня православні та греко-католики відзначають важливе церковне свято – Покрову  Пресвятої Богородиці.

У цей день прийнято відвідувати храм і молитися за захист від ворогів, а неодруженим дівчатам варто поставити свічку і попросити у Бога вдалого заміжжя.

Не забутьте привітати своїх рідних із цим святом. Ранок у Великому Місті підготував найкращі привітання з Покровою, які їм буде приємно отримати.

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці у прозі

Вітаю з благодатним, світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай Ваші молитви завжди будуть почуті, нехай Вас і Ваших близьких ніколи не підводить здоров’я і віра у світле майбутнє!

***

Нехай Покрова пресвятої Богородиці принесе чистоту і надію у ваш будинок. Бажаю сховатися від бур і негод під Божим покровом, бажаю жити праведно й щасливо, бажаю доброти в серцях і віри в душі, бажаю благополуччя в родині та миру в домі.

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***

Нехай Покров Богородиці принесе чистоту і надію у ваш дім та вбереже від негод та нещасть. Бажаю доброти в серцях і віри в душі, благополуччя в родині і мирного неба над головою!

***

Зі святом Покрови! Нехай у ваших родинах панує мир і спокій, нехай ваше життя буде довгим і щасливим, а совість – чистою, як перший сніг. Міцного здоров’я всім, радості і благополуччя. Нехай надія, віра і любов завжди супроводжують вас!

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці у віршах

Бажаю, щоб Божа Мати

Тебе завжди оберігала,

Щоб не дала тобі страждати

І благодаттю покривала.

Щоб світлий ангел разом з нею

Відповів на твої молитви,

Багато дарував щасливих днів

Й підтримав у життєвих битвах.

***

На день Покрови чудотворнийХочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.

Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

***

Вітаю з Покровом святої Богородиці,

Нехай не відати тобі ні печалі, ні бід,

Нехай все те, про що просиш, прийде і виповниться,

Нехай добром і любов’ю твоє життя наповниться,

І ти щаслива будеш сто зим і сто років.

Короткі смс-привітання з Покровою

Хай Матір Божа оберігає Вас своїм покровом, й жодне горе й нещастя на землі не торкнеться Вас!

***

Нехай матінка Божа береже тебе від бід, нехай захистить та омофором своїм лагідно накриє. З Покровою Пресвятою!

***

В свято Покрови хочу побажати,
Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!
Хай радість будинок ваш не покидає,
А віра хай серце лише зігріває.

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці у картинках

Покрова Пресвятої Богородиці Покрова Пресвятої Богородиці листівка Покрова Пресвятої Богородиці картинка

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі привітання з Днем народження.

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Теги: привітання
14.10.2020 07:07



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