День захисника України 2020: привітання у прозі, віршах та картинках

Найкращі привітання на День захисника україни українською мовою у прозі, віршах та листівках.

14 жовтня святкують День захисника України. У цей день варто подякувати військовим за їхній героїзм, патріотизм і сміливість.

Привітання з Днем захисника України у прозі

Щиро вітаємо Вас з 14 жовтня – святом сили, мужності, доблесті і честі. У день захисників України від усієї душі бажаємо Вам сили і твердості духу, енергії та оптимізму, благополуччя та надійного тилу в родині. Нехай і в мирний час у Вашому житті знаходиться місце для шляхетних вчинків і подвигів, сміливості і красивих перемог!

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У День захисника України бажаю тобі міцних сил і незламної віри, бравих ідей і успіху, впевнених планів і мирного неба над головою, незгасного оптимізму і неухильного виконання всіх поставлених завдань.

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Нам, звичайно, хотілося б миру в усьому світі, але, на жаль, в нашому житті таке навряд чи можливо. А тому особливо важливо те, що за наше життя і свободу є кому постояти! Прийміть мужчини мої гарячі вітання зі святом справжніх чоловіків – Днем захисника України – і побажання світлого щастя!

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З великою радістю я вітаю Вас з Днем захисника України. Напевно, багато хто сьогодні скаже Вам, що це Ваше професійне свято. Але ж служіння Вітчизні – це більше, ніж професія. Це – величезна любов, сила волі й патріотизм. Від усього серця бажаю Вам стійкості, мужності, успіхів, матеріального благополуччя, любові, миру і добра!

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Ти справжній чоловік! Я пишаюся, що в українській армії є такі люди як ти. Щастя, здоров’я, спокою і миру, надійності і відваги, дорогий наш захисник! Спасибі тобі за те, що ти є у нас, бережеш наш сон і стоїш на сторожі наших інтересів.

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Вітаю всіх чоловіків і жінок – захистників України. Поки є герої, що захищають мирне майбутне наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов’язково переможемо. Молимось за вас, воїни України!

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Дозвольте привітати Вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра – Днем Захисника України. Це свято не лише чоловіків, це свято всіх, хто любить і захищає свою Батьківщину. Це – свято України. Нехай Ваш дім буде наповнений світлом і любов’ю, а робота приносить лише задоволення!

Привітання з Днем захисника України у віршах

Героям країни,

Воїнам світла –

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін,

І велика подяка!

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Спасибі тобі, друже, що зберіг

Любов у серці до свойого краю

Попри всі чвари… Та я точно знаю,

Що ти по-іншому б не зміг!

Для перемоги все зробить зумій

У цей важкий для України час!

Ти вистоїш за себе і за нас,

Спасибі тобі, друже, що живий!

***

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати і рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

***

Зі святом державним тебе я вітаю!

Відваги й наснаги тобі я бажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

Привітання з Днем захисника України у картинках

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі привітання з Днем народження.

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