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ICTV / Ранок / День захисника України 2020: привітання у прозі, віршах та картинках / 14.10.2020 06:40
14.10.2020 06:40
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День захисника України 2020: привітання у прозі, віршах та картинках


Найкращі привітання на День захисника україни українською мовою у прозі, віршах та листівках.

14 жовтня святкують День захисника України. У цей день варто подякувати військовим за їхній героїзм, патріотизм і сміливість.

Привітання з Днем захисника України у прозі

Щиро вітаємо Вас з 14 жовтня – святом сили, мужності, доблесті і честі. У день захисників України від усієї душі бажаємо Вам сили і твердості духу, енергії та оптимізму, благополуччя та надійного тилу в родині. Нехай і в мирний час у Вашому житті знаходиться місце для шляхетних вчинків і подвигів, сміливості і красивих перемог!

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У День захисника України бажаю тобі міцних сил і незламної віри, бравих ідей і успіху, впевнених планів і мирного неба над головою, незгасного оптимізму і неухильного виконання всіх поставлених завдань.

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Нам, звичайно, хотілося б миру в усьому світі, але, на жаль, в нашому житті таке навряд чи можливо. А тому особливо важливо те, що за наше життя і свободу є кому постояти! Прийміть мужчини мої гарячі вітання зі святом справжніх чоловіків – Днем захисника України – і побажання світлого щастя!

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З великою радістю я вітаю Вас з Днем захисника України. Напевно, багато хто сьогодні скаже Вам, що це Ваше професійне свято. Але ж служіння Вітчизні – це більше, ніж професія. Це – величезна любов, сила волі й патріотизм. Від усього серця бажаю Вам стійкості, мужності, успіхів, матеріального благополуччя, любові, миру і добра!

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Ти справжній чоловік! Я пишаюся, що в українській армії є такі люди як ти. Щастя, здоров’я, спокою і миру, надійності і відваги, дорогий наш захисник! Спасибі тобі за те, що ти є у нас, бережеш наш сон і стоїш на сторожі наших інтересів.

***

Вітаю всіх чоловіків і жінок – захистників України. Поки є герої, що захищають мирне майбутне наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов’язково переможемо. Молимось за вас, воїни України!

***

Дозвольте привітати Вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра – Днем Захисника України. Це свято не лише чоловіків, це свято всіх, хто любить і захищає свою Батьківщину. Це – свято України. Нехай Ваш дім буде наповнений світлом і любов’ю, а робота приносить лише задоволення!

Привітання з Днем захисника України у віршах

Героям країни,
Воїнам світла –
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком ні градом
Вас не залякати.
Всім тим що життя
Не шкодують віддати –
Низький вам уклін,
І велика подяка!

***

Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого краю
Попри всі чвари… Та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не зміг!
Для перемоги все зробить зумій
У цей важкий для України час!
Ти вистоїш за себе і за нас,
Спасибі тобі, друже, що живий!

***

Сьогодні Україна святкує славне свято,
Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!
Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Родину захищати і рідну Україну!
Хай мир панує завжди і спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,
Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

***

Зі святом державним тебе я вітаю!
Відваги й наснаги тобі я бажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!

Привітання з Днем захисника України у картинках

З Днем захисника України З Днем захисника України З Днем захисника України З Днем захисника України З Днем захисника України

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі привітання з Днем народження.

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Теги: привітання
14.10.2020 06:40



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