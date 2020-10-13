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ICTV / Ранок / Житлова афера: як шахраї відбирають у власників нові квартири / 13.10.2020 13:48
13.10.2020 13:48
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Житлова афера: як шахраї відбирають у власників нові квартири


Як шахраї відбирають нове житло у людей, які не встигли зареєструвати право власності.

Якщо Ви вже заплатили за квартиру в новобудові, це ще не гарантія того, що нерухомість вже ваша.

Це довели зловмисники з Одеси, які відібрали майже 20 квартир у людей, які за них заплатили, але не встигли оформити право власності.

Як працює схема та що робити, аби не втратити свою нерухомість

Ви заплатили за квартиру в новобудові та вважаєте, що все – квартира ваша? В ідеалі так.

Якщо за вашу нову оселю не візьмуться шахраї. Як нещодавно сталось в Одесі.

Там четверо зловмисників розробили досить нетипову схему афери з новенькою нерухомістю.

Вони незаконно заволоділи 19 квартирами на 27 мільйонів гривень. Серед зловмисників – чинний адвокат.

– Явно тут працювали люди, які розбираються в ринку нерухомості.  Вони відстежували проблемні об’єкти, за якими є чимало затримок по термінах здачі житла, – каже експерт у сфері нерухомості Вікторія Берещак.

Своїми жертвами шахраї обирали людей, які з тих чи інших причин не встигли зареєструвати факт набуття ними права власності на нерухомість. Але вже розрахувались за квартири.

– Багато людей, коли купують нерухомість, вважають що вже гроші заплатили, папірці отримали – і не поспішають оформляти право власності. Їм здається, що ця нерухомість вже нікуди не дінеться, – каже адвокат Віталій Собкович.

Особливу увагу зловмисники звертали на так звані проблемні об’єкти, де будівництво або тимчасово призупинили, або здача в експлуатацію була відтермінована.

У таких випадках забудовник, як правило, завалений купою різних об’єктів і не встигає простежити процедуру отримання права власності. Можливо, відкладає її на потім.

Тобто, все робиться хаотично і в результаті цим вдало може скористатись шахрай.

– Члени цього угруповання, напевно, стежили за цими об’єктами і як там просувається черга на отримання права власності. І де квартира фактично підвисла в повітрі – підробляли таким чином документи. Думаю, у них був доступ до реєстру, – каже Вікторія Берещак.

Зловмисники підробляли необхідні документи для набуття права власності, оформлювали квартири на підставних осіб, а потім перепродавали їх вже на вторинному ринку. Кошти ділили між собою.

Шахраїв викрили та можуть посадити на 12 років.

Чому таке шахрайство стало можливим?

Оформлення права власності, доступ до реєстрів – здавалось би, як взагалі шахраї змогли проникнути в ті процеси, які повинні контролювати державні установи?

Але така ситуація стала можливою через нерегульований ринок будівництва в Україні, впевнена експерт у сфері нерухомості Вікторія Берещак.

– Ринок нерухомості хаотичний з точки зору і видачі дозвільної документації, і роботи органів контролю за будівельним сектором. А деякі норми вже просто застарілі – і це чорні діри, через які можна багато чого “намутити”.

Шахраї вдало користуються такими умовами. Тому поки у нас сфера нерухомості не стане більш регульованою, будьте особливо уважними, інвестуючи в будівництво чи купуючи квартири. І краще – від самого початку, аби не віддати свої гроші абикому.

Купівля квартири: як захиститись від шахраїв

– Тут важливо ще на етапі вибору квартири оперувати поняттями репутації компанії, дозвільної документації і портфелю проектів. Чи були затримки за попередніми об’єктами, що взагалі за ореол навколо девелопера і навколо самого будівництва? – радить Берещак

Якщо вже в ході будівництва виявилось, що в забудовника є певні проблеми – чи то з документами, чи то з термінами введення житла в експлуатацію, потрібно брати під жорсткий контроль все, що відбувається і обов’язково відстежувати, що і як робить забудовник.

– Потрібно слідкувати за тим, як відбувається будівництво, слідкувати за введенням в експлуатацію. І як тільки ви побачили, що вже починається реєстрація і в цілому введення в експлуатацію – обов’язково йдете до забудовника, отримуєте документи, реєструєте за собою право власності, – каже адвокат Собкович.

Що робити, якщо ви вже потрапили на гачок шахрая та втратили своє право власності на новеньку квартиру?

Детальніше про це дивіться у відео.

Нагадаємо, ми писали про ризики купівлі квартири у новобудові.

Фото: Unsplash

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Теги: поради юриста, шахраї
13.10.2020 13:48



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