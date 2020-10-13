Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Ведучу ICTV Олександру Кучеренко визнали «Благодійним діячем року» / 13.10.2020 16:17
13.10.2020 16:17
Поділитися

Ведучу ICTV Олександру Кучеренко визнали «Благодійним діячем року»


Вчора в історичному центрі Києва відбулася церемонія нагородження Всеукраїнської бізнес-премії «Cabinet Boss.TOP-50». Серед номінантів – успішні компанії, бізнесмени, а також суспільні діячі та меценати.

Ведуча ICTV Олександра Кучеренко отримала премію у номінації «Благодійний діяч року» за успіхи в розвитку та популяризації програми Корпоративного Наставництва в Україні.

Цей проект об’єднує український та міжнародний бізнес задля спільної мети  – допомогти дітям-сиротам та вихованцям дитячих будинків знайти свій шлях у дорослому житті, визначитися з майбутньою професією та зробити перші кроки до оволодіння нею.

image image
Ведучу ICTV Олександру Кучеренко визнали «Благодійним діячем року» / 2 фотографії

Телеведуча та амбасадор програм Наставництва в Україні Олександра Кучеренко закликає український бізнес приєднуватись та разом робити великі добрі справи.

«Пригадайте, хто був поруч, коли ви починали свій шлях. Хто підтримував, коли траплялися невдачі, хто повірив у вас, давав поради? Згадайте вашого наставника. Така людина потрібна кожному. А особливо тому, у кого немає близьких.

Щороку в Україні 15 тисяч підлітків виходять з інтернатів і потрапляють у доросле життя, до якого абсолютно не готові. Вони не знають, яку професію обрати та де знайти роботу, що принесе гроші, успіх і самореалізацію. 

Наставником можуть стати не лише окремі люди, але і цілі компанії. Перший досвід роботи, який підліток-сирота отримає у вашій успішній компанії – буде для нього вирішальним. Давайте разом робити добрі справи!»,  – звернулась Олександра зі сцени до присутніх у залі представників бізнесу.

Минулого тижня Олександра Кучеренко дистанційно презентувала українську програму Корпоративного Наставництва на Європейському саміті менторства у Барселоні. Вперше цей проект був представлений на міжнародному рівні та одразу ж отримав високу оцінку від європейських експертів.

Раніше цього року Олександра Кучеренко разом з командою програми провела профорієнтаційний онлайн-марафон PROFI-MENTOR, під час якого відомі бізнесмени, актори, дизайнери, спортсмени та професіонали у інших сферах ділились секретами своєї професії, власним досвідом, а також давали цінні поради дітям. Слухачами онлайн-зустрічей стали близько 500 дітей з інтернатів у різних куточках України.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Олександра Кучеренко
13.10.2020 16:17



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати