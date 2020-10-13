Вчора в історичному центрі Києва відбулася церемонія нагородження Всеукраїнської бізнес-премії «Cabinet Boss.TOP-50». Серед номінантів – успішні компанії, бізнесмени, а також суспільні діячі та меценати.

Ведуча ICTV Олександра Кучеренко отримала премію у номінації «Благодійний діяч року» за успіхи в розвитку та популяризації програми Корпоративного Наставництва в Україні.

Цей проект об’єднує український та міжнародний бізнес задля спільної мети – допомогти дітям-сиротам та вихованцям дитячих будинків знайти свій шлях у дорослому житті, визначитися з майбутньою професією та зробити перші кроки до оволодіння нею.



Ведучу ICTV Олександру Кучеренко визнали «Благодійним діячем року» / 2 фотографії

Телеведуча та амбасадор програм Наставництва в Україні Олександра Кучеренко закликає український бізнес приєднуватись та разом робити великі добрі справи.

«Пригадайте, хто був поруч, коли ви починали свій шлях. Хто підтримував, коли траплялися невдачі, хто повірив у вас, давав поради? Згадайте вашого наставника. Така людина потрібна кожному. А особливо тому, у кого немає близьких.

Щороку в Україні 15 тисяч підлітків виходять з інтернатів і потрапляють у доросле життя, до якого абсолютно не готові. Вони не знають, яку професію обрати та де знайти роботу, що принесе гроші, успіх і самореалізацію.

Наставником можуть стати не лише окремі люди, але і цілі компанії. Перший досвід роботи, який підліток-сирота отримає у вашій успішній компанії – буде для нього вирішальним. Давайте разом робити добрі справи!», – звернулась Олександра зі сцени до присутніх у залі представників бізнесу.

Минулого тижня Олександра Кучеренко дистанційно презентувала українську програму Корпоративного Наставництва на Європейському саміті менторства у Барселоні. Вперше цей проект був представлений на міжнародному рівні та одразу ж отримав високу оцінку від європейських експертів.

Раніше цього року Олександра Кучеренко разом з командою програми провела профорієнтаційний онлайн-марафон PROFI-MENTOR, під час якого відомі бізнесмени, актори, дизайнери, спортсмени та професіонали у інших сферах ділились секретами своєї професії, власним досвідом, а також давали цінні поради дітям. Слухачами онлайн-зустрічей стали близько 500 дітей з інтернатів у різних куточках України.

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