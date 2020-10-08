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ICTV / Ранок / Яку частину жіночого тіла Олександр Пономарьов вважає найгарнішою та скільки коштував його найдорожчий кліп: усе в рубриці «33 за 3» проекту «Ранок у великому місті» / 08.10.2020 10:30
08.10.2020 10:30
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Яку частину жіночого тіла Олександр Пономарьов вважає найгарнішою та скільки коштував його найдорожчий кліп: усе в рубриці «33 за 3» проекту «Ранок у великому місті»


Героєм нового випуску рубрики «33 за 3» проекту «Ранок у великому місті» на ICTV став співак Олександр Пономарьов. Ведуча рубрики Олександра Кучеренко всього за 3 хвилини розкрила найвідвертіші сторони життя артиста.

Золотий голос естради відповів на який вік себе відчуває, яку з пісень написав найшвидше, який термін придатності популярності артиста та скільки коштував його найдорожчий кліп. Улюбленець жінок розповів і про те, яку частину жіночого тіла вважає найгарнішою та яку пісню співає коханій найчастіше.

Запитала Олександра Кучеренко і про найяскравіший спогад про батька.

Завжди, коли я співав, він казав: «Саша, іди співай у підвал, там буде і тобі добре, і дровам приємно

– сміється Пономарьов.

Також артист розповів, що 50-ти років планує спробувати пожити на парусному човні.

https://www.youtube.com/watch?v=PNkyxeSHs30&t=202s

На YouTube-каналі ICTV ви можете переглянути попередні випуски рубрики «33 за 3», у який дізнаєтесь скільки грошей втратив Андре Тан через коронавірус, чому Ахтем Сеітаблаєв не взяв би на роль Володимира Зеленського та скільки квартир у Євгена Кошового.

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Теги: 33 за 3, Олександр Пономарьов, Олександра Кучеренко, Ранок у Великому Місті
08.10.2020 10:30



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