Мистецтво стає ближчим: поруч із житловими будинками створили унікальний арт-простір

Справжнє українське, сучасне мистецтво стає ближче до свого глядача. Про це свідчить той факт, що мистецькі об’єкти, скульптури та інсталяції з’являються в парках поруч з житловими будинками, що побудовані компанією МІСЬКЖИТЛОБУД. Так з’явилася Алея сучасного мистецтва.

Ми давно марили цією ідеєю. Спочатку ми посадили парк, зробили весь благоустрій, і тоді вже повернулися до створення арт-простору.

– Це наш перший досвід і перший досвід в Україні, коли приватна компанія з приватною територією розташувала у себе парк скульптур. Подібних проектів ще не було, – розповідає директорка з маркетингу та продажів Ангеліна Деревльова.

Загальна територія ЖК Рівер Стоун – 7 гектарів. З них 5,5 займає парк. Тут шумлять клени, дуби, каштани, вільха, налаштовуючи на позитивний лад.

А тепер око милуватимуть 6 скульптур український митців – Костянтина Добрянського, Миколи Білика, Адріана Балоги, Петра Гронського, Костянтина Синицького та Олександра Михайлицького.

Ми всі зібралися, подумали. Запропонували свої ідеї, ескізи. Ми обсудили це з організаторами і таким чином почали рухатися, створювати.

У кожного було по декілька ідей, і ми всі колегіально вирішили, які роботи були б кращі в цьому парку, – говорить куратор проекту, український скульптор Костянтин Добрянський.

Подію відкриття Алеї мистецтв приурочили спеціально до здачі в експлуатацію передостаннього будинку ЖК Рівер Стоун.

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