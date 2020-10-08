Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Мистецтво стає ближчим: поруч із житловими будинками створили унікальний арт-простір / 08.10.2020 12:51
08.10.2020 12:51
Поділитися

Мистецтво стає ближчим: поруч із житловими будинками створили унікальний арт-простір


Справжнє українське, сучасне мистецтво стає ближче до свого глядача.  Про це свідчить той факт, що  мистецькі об’єкти, скульптури та інсталяції з’являються в парках поруч з житловими будинками, що побудовані компанією МІСЬКЖИТЛОБУД. Так з’явилася Алея сучасного мистецтва.

Ми давно марили цією ідеєю. Спочатку ми посадили парк, зробили весь благоустрій, і тоді вже повернулися до створення арт-простору.

– Це наш перший досвід і перший досвід в Україні, коли приватна компанія з приватною територією розташувала у себе парк скульптур. Подібних проектів ще не було, – розповідає директорка з маркетингу та продажів Ангеліна Деревльова.

Загальна територія ЖК Рівер  Стоун – 7 гектарів.  З них 5,5 займає парк. Тут шумлять клени, дуби, каштани, вільха, налаштовуючи на позитивний лад.

А тепер око милуватимуть 6 скульптур український митців – Костянтина Добрянського, Миколи Білика, Адріана Балоги, Петра Гронського, Костянтина Синицького та Олександра Михайлицького.

Ми всі зібралися, подумали. Запропонували  свої ідеї,  ескізи. Ми обсудили це з організаторами і  таким чином почали рухатися, створювати.

У кожного було по декілька ідей, і ми всі  колегіально вирішили, які роботи  були б кращі в цьому парку, – говорить куратор проекту, український скульптор Костянтин Добрянський.

Подію відкриття Алеї мистецтв приурочили спеціально до здачі в експлуатацію передостаннього будинку ЖК Рівер Стоун.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: житловий будинок
08.10.2020 12:51



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати