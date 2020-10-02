В Україні прогнозують до 9 тисяч хворих на COVID-19 за добу

В Україні вже понад 217 тисяч заражених коронавірусом. І вже 3 дні поспіль у нас більше чотирьох тисяч нових інфікованих за добу. Та схоже, це ще квіточки.

Сьогоднішня ситуація і невтішні прогнози

Ще у березні новини про 100 випадків інфікування коронавірусом в Україні шокували.

Люди боялись за своє здоров’я, за життя своїх рідних.

Намагались без потреби не виходити з дому, а якщо й виходили, то дотримувались протиепідемічних правил.

Нині в Україні вже другий день поспіль понад 4 тисячі нових хворих, але реакція людей кардинально змінилась. Натовпи українців на різноманітних заходах і вечірках, заклади харчування переповнені, соціальної дистанції ніхто не дотримується, а маски лежать у кишенях і сумочках на «про всяк випадок».

На тих, хто дотримується правил, подивляються з глумом в очах.

Це реальність яка поруч з нами, у нас під носом. А знаєте, яка ще реальність? Прихована від нас за стінами лікарень.

Там, підключені до апаратів штучної вентиляції легень, через нездатність дихати самостійно помирають люди!

Станом на 1 жовтня, тільки за офіційними даними померли 4193 українці. І це не межа.

Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні – Ярно Хабіхт сказав в інтерв’ю одному з телеканалів, що кількість нових хворих, а відтак і кількість летальних випадків суттєво зростуть вже до Нового року.

Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч і може складати від 7 до 9 тисяч випадків на день. Ми не звузили передачу до кластерного поширення, до якого йде багато країн Європи, – зазначив він.

Коронавірус у світі

Загалом у світі вже майже 34 мільйони заражених, і понад мільйон з них – померли.

Антирейтинг за кількістю хворих продовжують очолювати Сполучені Штати, де понад 7 мільйонів інфікованих. На другому місці Індія і понад 6 мільйонів хворих.

І тут найдивніше. Попри стабільне зростання нових заражених, з середини місяця Індія планує перейти до п’ятої фази скасування карантинних обмежень.

Влада дозволила відкрити школи та коледжі, а також кінотеатри та парки розваг.

Щоправда, послаблення не стосуються людей старших 65 років, вагітних жінок, а також людей із хронічними захворюваннями.

Вони також не діятимуть в зонах з високим рівнем захворюваності.

А от влада Словаччини навпаки, з вчорашнього дня запровадила в країні надзвичайний стан. Розглядає можливість подовжити надзвичайний стан аж до 31 січня 2021 року й уряд Італії.

Уряд Іспанії також прийняв рішення про ізоляцію всього столичного регіону через зростання кількості хворих на COVID-19.

Зокрема відтепер у Мадриді впровадили: обмеження на пересування, скоротили години роботи барів і ресторанів, а також обмежили громадських зібрань до шести осіб.

Обнадійливі новини

Та насправді є дуже обнадійливі новини щодо вакцини від COVID-19.

Американська компанія Moderna, на чию вакцину наукове середовище покладає великі надії, може похвалитися черговим успіхом.

Компанія провела дослідження безпечності своєї вакцини серед людей віком від 56 до 70 років та старших за 71 рік.

І в обох випадках вакцина виробляє стільки ж антитіл, як і у молодих людей.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, ми писали про те, навіщо вакцинуватись від грипу під час пандемії коронавірусу.

Фото: Unsplash

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