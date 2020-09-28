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ICTV / Ранок / Їй 48 років! Гвінет Пелтроу похизувалася формами у свій день народження / 28.09.2020 19:51
28.09.2020 19:51
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Їй 48 років! Гвінет Пелтроу похизувалася формами у свій день народження


Гвінет Пелтроу виклала фото на свій день народження, на якому вона повністю оголена. Нагадаємо, що актрисі виповнилося сорок вісім років.

Актриса та мати двох дітей написала:

Ні в чому, окрім мого сьогоднішнього костюму, на день народження… Щиро дякую всім за побажання та дякую новому маслу для тіла goop, що змусив мене думати, що я все-таки можу знятися у такому вигляді.

 

Відверте фото зібрало галасу в мережі. Гарній формі актриси, матері двох дітей, можна тільки позаздрити.

Також по темі: Гола Наомі Кемпбелл позувала в пустелі Оголена і з папугою на плечі: Кім Кардашян підірвала мережу пікантним знімком Оголена Каменських показала свій персик в Інстаграм

У коментарях до допису зірка отримала немало приємних слів, привітань не тільки від прихильників, а й від колег.

Серед них – голлівудські акторки Шарліз Терон і Демі Мур, британська супермодель Наомі Кемпбелл, світська левиця Періс Хілтон і багато інших.

Гвінет Пелтроу коментарі

Також не обійшлося без хейтерів, тих хто засуджує та вважає не припустимим публікувати відверті фотографії в мережі.

Прихильники писали: “Задля чого робити фото оголеним, шо не так з людьми, після цього допису, відписка.”

Нагадаємо також, що нещодавно Настя Каменських виклала фото лише у стрінгах.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Гвінет Пелтроу
28.09.2020 19:51



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