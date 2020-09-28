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ICTV / Ранок / Не сестринський вчинок: Кім Кардашян опублікувала фото десятирічної давності / 28.09.2020 14:25
28.09.2020 14:25
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Не сестринський вчинок: Кім Кардашян опублікувала фото десятирічної давності


Нещодавно Кім Кардашян опублікувала фото, що спричинило неабиякий ажіотаж серед користувачів Instagram. На ньому зображені сестри Кім до пластичної хірургії, і їх майже неможливо впізнати.

Реакція Кайлі

Найоперативніше на витівку Кім відреагувала Кайлі Дженнер.

І це не дивно, адже на фото десятирічної давності Кайлі не схожа на себе найбільше. Окрім милої дівчинки, ми бачимо цілком інші риси обличчя, що свідчать про численні пластичні операції.

У коментарях вона вимагала негайно видалити фото, чого Кім не зробила й досі, а запитала, може, їй просто обрізати Кайлі.

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   Реакція користувачів

Багатомільйонна аудиторія Кім Кардашян відразу взялась до жвавого обговорення її вчинку.

Під постом можна побачити чимало коментарів жартівливого характеру, на кшталт: “Кім, за що ти так із сестрами?”.

А  також підписники сперечаються, хто на себе схожий найбільше. Дехто каже, що Кортні майже не змінилась, інші стверджують, що всі вони зовсім інші.

Нагадаємо, Кім Кардашян в Instagram продовжує вражати своїх підписників. Нещодавно вона опублікувала звабливі фото з басейну.

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Теги: Кім Кардашьян, Кайлі Дженнер
28.09.2020 14:25



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