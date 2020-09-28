Не сестринський вчинок: Кім Кардашян опублікувала фото десятирічної давності

Нещодавно Кім Кардашян опублікувала фото, що спричинило неабиякий ажіотаж серед користувачів Instagram. На ньому зображені сестри Кім до пластичної хірургії, і їх майже неможливо впізнати.
Реакція Кайлі
Найоперативніше на витівку Кім відреагувала Кайлі Дженнер.
І це не дивно, адже на фото десятирічної давності Кайлі не схожа на себе найбільше. Окрім милої дівчинки, ми бачимо цілком інші риси обличчя, що свідчать про численні пластичні операції.
У коментарях вона вимагала негайно видалити фото, чого Кім не зробила й досі, а запитала, може, їй просто обрізати Кайлі.
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Реакція користувачів
Багатомільйонна аудиторія Кім Кардашян відразу взялась до жвавого обговорення її вчинку.
Під постом можна побачити чимало коментарів жартівливого характеру, на кшталт: “Кім, за що ти так із сестрами?”.
А також підписники сперечаються, хто на себе схожий найбільше. Дехто каже, що Кортні майже не змінилась, інші стверджують, що всі вони зовсім інші.
Нагадаємо, Кім Кардашян в Instagram продовжує вражати своїх підписників. Нещодавно вона опублікувала звабливі фото з басейну.
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28.09.2020 14:25
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