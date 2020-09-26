Побиття та пограбування: хто і навіщо полює на українських зірок?

Напад на відомого співака DZIDZIO та пограбування квартири олімпійської чемпіонки – хто і навіщо влаштував полювання на зірок.

Напад на DZIDZIO стався просто в центрі Києва

На співака DZIDZIO напали невідомі неподалік від його ж офісу. Вони бризнули в очі виконавця з газового балончика. Побили та пограбували. Сам Михайло Хома коментувати напад на себе відмовляється.

Посилається на таємницю слідства. Але виникає питання, чи справді напали, аби пограбувати, чи хтось цілеспрямовано полював на нього.

– Випадково побити чи пограбувати DZIDZIO неможливо. Я не знаю, це треба бути наскільки відбитим, щоб його не знати. Я думаю, що той контингент чітко знав, до кого він йде. І чітко знав, що робить, – каже адвокат Віталій Собкович.

Цей випадок може бути пов’язаний із попереднім нападом на артиста, припускають експерти. Два роки тому DZIDZIO відлупцювали, коли він виходив із радіостанції.

Лікарі діагностували у нього розрив барабанної перетинки. А замовником нападу виявився рекетир, який до цього погрожував співаку розправою.

І хтозна, чи не вирішив зловмисник помститись артистові, напавши ще раз.

Як обчистили квартиру олімпійської чемпіонки

За дивним збігом обставин, сталось це в день її народження, коли нікого не було вдома. Злодії підібрали ключ та спокійно пробрались до квартири.

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Викрали іменні годинники, ноутбук та прикраси на суму близько 350 тисяч гривень.

Хто був ціллю пограбування – саме Клочкова, чи злодії заскочили випадково? Та як зірки самі зливають свої статки крадіям?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про страхування зірок шоу-бізнесу.

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