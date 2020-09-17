Новий ведучий «Ранку у великому місті» вперше з’явився в ефірі ICTV

15 вересня відбувся перший ефір з новим ведучим «Ранку у великому місті» на ICTV Сергієм Лиховидою. Пошуки співведучого для Юлії Зорій та Павла Казаріна тривали близько двох місяців.

Спочатку я відчував хвилювання – не стільки тремтіння в колінах, скільки зажатість у тілі – як стати, як повернутися, в яку камеру дивитися… Перших 30-40 хвилин були трохи складні і напружені, а потім все ставало легше і легше.

З кожною наступною хвилиною я отримував шалену насолоду. Я радію, що ніде не запнувся, не обмовився і не підвів команду. Для мене це найважливіше, тому що я командний гравець. Я намагаюся з першого ефіру показати, що я зможу і зроблю наше ранкове шоу тільки кращим. Дуже дякую Юлі Зорій і всій команді за підтримку. Хочу ще, чекаю завтрашнього ефіру і кайфую від отриманих емоцій. Команда бомбічна, всіх вже люблю і обожнюю, – поділився враженнями від першого ефіру Лиховида.

Для Сергія роль ведучого – новий етап у його кар’єрі, новий старт телевізійного шляху. Адже до роботи на ICTV, він за 8 років створив собі імідж крутого шоумена, виступив співорганізатором масштабного проекту «Фабрика ведучих», а також створив три YouTube-проекти – «Батл дурних жартів», «Зіркове інтерв’ю» та «Жити на всі 100».

Сергій Лиховида родом з Олександрії. Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Провів близько 800 івентів, зокрема в Італії, Іспанії та Мексиці. Одружений, має 8-місячного сина.

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