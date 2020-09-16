Олександра Кучеренко стала новою ведучою «Ранку у великому місті» на ICTV
Олександра вестиме рубрику «33 за 3» у ранковій програмі телеканалу. Прем’єрний випуск відбувся вже сьогодні.
Головна ідея проекту полягає у тому, що всього за 3 хвилини відомі політики, зірки шоу-бізнесу, кіно та спорту мають відповісти на 33 каверзні запитання ведучої.
«У наших героїв є всього 3 хвилини, щоб відповісти на 33 провокаційні запитання, на які часто вони відповідають вперше. Часу обдумати відповідь немає, тому люди більш щирі і кажуть те, що першим приходить їм на думку. У цьому і цікавість. У рубриці «33 за 3» глядач може дізнатися про героя багато нового і побачити його справжнім», – зазначає Олександра Кучеренко.
Олександра Кучеренко стала новою ведучою «Ранку у великому місті» на ICTV / 2 фотографії
Першим гостем оновленої рубрики «33 за 3» став гострий на язик політик Геннадій Москаль.
Наступними потраплять під приціл Олександри такі відомі особистості, як Андре Тан, Ахтем Сейтаблаєв, Сергій Притула, Євген Кошовий та інші. Вони поговорять про особисте та соціально-важливе, а найголовніше – розкриють цікаві та маловідомі факти зі свого життя.
Не прогавте найцікавіших гостей в ефірі «Ранку у великому місті» або на YouTube-каналі ICTV.
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