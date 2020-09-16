Олександра вестиме рубрику «33 за 3» у ранковій програмі телеканалу. Прем’єрний випуск відбувся вже сьогодні.

Головна ідея проекту полягає у тому, що всього за 3 хвилини відомі політики, зірки шоу-бізнесу, кіно та спорту мають відповісти на 33 каверзні запитання ведучої.

«У наших героїв є всього 3 хвилини, щоб відповісти на 33 провокаційні запитання, на які часто вони відповідають вперше. Часу обдумати відповідь немає, тому люди більш щирі і кажуть те, що першим приходить їм на думку. У цьому і цікавість. У рубриці «33 за 3» глядач може дізнатися про героя багато нового і побачити його справжнім», – зазначає Олександра Кучеренко.



Олександра Кучеренко стала новою ведучою «Ранку у великому місті» на ICTV / 2 фотографії

Першим гостем оновленої рубрики «33 за 3» став гострий на язик політик Геннадій Москаль.

https://youtu.be/I96lfLztLNI

Наступними потраплять під приціл Олександри такі відомі особистості, як Андре Тан, Ахтем Сейтаблаєв, Сергій Притула, Євген Кошовий та інші. Вони поговорять про особисте та соціально-важливе, а найголовніше – розкриють цікаві та маловідомі факти зі свого життя.

Не прогавте найцікавіших гостей в ефірі «Ранку у великому місті» або на YouTube-каналі ICTV.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.