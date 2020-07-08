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ICTV / Ранок / Zavtra.UA у новому форматі: що зміниться і як взяти участь / 08.07.2020 12:04
08.07.2020 12:04
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Zavtra.UA у новому форматі: що зміниться і як взяти участь


Стипендіальна програма Zavtra.UA – як взяти участь у конкурсі.

Мабутнє у руках молоді. Стипендіальна програма Фонду Віктора Пінчука Zavtra.UA оголошує конкурс на участь у 4 літньому таборі YOU Camp – Youth, Opportunities, Unity серед українських студентів.

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Щоправда, цього року конкурс проходитиме у незвичному онлайн-режимі.

А все через карантинні обмеження.

Для участі необхідно до 18 липня 2020 року заповнити форму.

Ти отримаєш:            

  • практичні навички з розробки та реалізації проектів,
  • менторську підтримку від експертів різних галузей,
  • нові корисні контакти.

Ти дізнаєшся:         

  • як збирати дані та обробляти інформацію
  • розробляти ефективні бізнес-плани
  • збирати кошти
  • презентувати проекти клієнтам і громадськості.

Подробиці дивись у сюжеті Ахави Тесленко.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пільги для абітурієнтів з окупованих територій.

Фото: Bruce Mars on Unsplash

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Теги: Ахава Тесленко, Завтра.UA, освіта
08.07.2020 12:04



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