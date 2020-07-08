Zavtra.UA у новому форматі: що зміниться і як взяти участь

Стипендіальна програма Zavtra.UA – як взяти участь у конкурсі.
Мабутнє у руках молоді. Стипендіальна програма Фонду Віктора Пінчука Zavtra.UA оголошує конкурс на участь у 4 літньому таборі YOU Camp – Youth, Opportunities, Unity серед українських студентів.Також по темі: В Україні почали підтримувати бізнес, яким керують жінки
Щоправда, цього року конкурс проходитиме у незвичному онлайн-режимі.
А все через карантинні обмеження.
Для участі необхідно до 18 липня 2020 року заповнити форму.
Ти отримаєш:
- практичні навички з розробки та реалізації проектів,
- менторську підтримку від експертів різних галузей,
- нові корисні контакти.
Ти дізнаєшся:
- як збирати дані та обробляти інформацію
- розробляти ефективні бізнес-плани
- збирати кошти
- презентувати проекти клієнтам і громадськості.
Подробиці дивись у сюжеті Ахави Тесленко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про пільги для абітурієнтів з окупованих територій.
Фото: Bruce Mars on Unsplash