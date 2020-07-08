Zavtra.UA у новому форматі: що зміниться і як взяти участь

Стипендіальна програма Zavtra.UA – як взяти участь у конкурсі.

Мабутнє у руках молоді. Стипендіальна програма Фонду Віктора Пінчука Zavtra.UA оголошує конкурс на участь у 4 літньому таборі YOU Camp – Youth, Opportunities, Unity серед українських студентів.

Також по темі: В Україні почали підтримувати бізнес, яким керують жінки

Щоправда, цього року конкурс проходитиме у незвичному онлайн-режимі.

А все через карантинні обмеження.

Для участі необхідно до 18 липня 2020 року заповнити форму.

Ти отримаєш:

практичні навички з розробки та реалізації проектів,

менторську підтримку від експертів різних галузей,

нові корисні контакти.

Ти дізнаєшся:

як збирати дані та обробляти інформацію

розробляти ефективні бізнес-плани

збирати кошти

презентувати проекти клієнтам і громадськості.

Подробиці дивись у сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пільги для абітурієнтів з окупованих територій.

Фото: Bruce Mars on Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.