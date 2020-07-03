Отставка главы НБУ стоила стране миллиарда долларов. И это – начало. Повлияет ли на гривну?

Вчера, 1 июля, глава НБУ Яков Смолий подал заявление об отставке на имя президента Владимира Зеленского. Главная причина, согласно его заявлению на сайте Нацбанка, – “систематическое политическое давление” на Национальный банк Украины.

Первые последствия отставки – в миллиардах гривен со знаком минус – страна получила уже сегодня.

И речь сейчас даже не о приостановлении инвестиций Dragon Capital в Украине.

Аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко в интервью для Утра в большом городе поделился двумя сценариями развития украинской экономики: с Яковом Смолием, деятельность которого поддерживал МВФ и страны Большой семерки, и без него.

По мнению эксперта, во втором сценарии Украину ждет доллар по 30 уже к концу этого года, а также запуск программ печатания денег – вместо макроэкономической стабильности.

Глава Нацбанка мог продержаться минимум еще 2-3 месяца. Но не воспользовался возможностью

На ваш взгляд, когда именно началось расшатывание кресла под Смолием? Можно ли считать окончательной каплей поддержку Финкомитетом ВР постановления об оценке деятельности Смолия?

– Если оценить глобально динамику работы Смолия, и того, как у него пытались забрать портфель, мы увидим – старт этой кампании начался еще в прошлом году.

Это были несистемные информационные вбросы некоторых СМИ о том, что Яков Смолий вроде бы как-то не так работает. Но почему-то все приостановилось, когда Зеленский наладил коммуникацию с Яковом Смолием.

А потом – новая волна весной этого года.

Но если оценить накал страстей вокруг главы Нацбанка в целом, я бы не сказал, что он был слишком интенсивный. Особо сильно на главу Нацбанка не давили – он и сам очень легко ушел из игры. И, по моему мнению, не особо сражался за свой портфель.

Считаю, что можно было бы еще поработать: в данный момент его защищает контракт с государством, для расторжения которого нужно, как минимум, найти причины.

Словом, в запасе у него месяца 2-3 было бы, если бы всё разворачивалось согласно с официальной процедурой.

Без МВФ Украину ждет доллар по 30 гривен и латание эмиссией дыр в бюджете

Чем грозит “подрыв независимости НБУ” и как это повлияет на доверие инвесторов и сотрудничество с Международным валютным фондом?

– Одно из условий сотрудничества со стороны МВФ – независимость Центрального банка. В понятии МВФ независимость – и это то, что делал последние три года НБУ – это стабильность в государстве. А не решение политических вопросов, стимуляция или, наоборот, замедление развития экономики.

Мы привыкли, что когда в Украину приходит кризис, наша экономика падает сильнее всех остальных стран. Но, например, сейчас динамика падения или замедления экономик соседних стран более значительна.

Возьмем для примера Беларусь или Казахстан. Если проследить динамику валют этих стран, то можно увидеть, что просадки и падения более значительны, чем в Украине.

Так, соседний белорусский рубль просаживался и на 20% в момент, а по итогу года – теряет 15%. Если посмотреть на Казахстан – там также валюта сильно просела.

Наша же гривна по курсу 26,50 сейчас более-менее стабильна и панику у населения не вызывает. А это и есть тот эффект, которого НБУ достиг с помощью МВФ – макростабильность.

Главный вопрос для рядового украинца – как расстроенные отношения с МВФ могли бы повлиять на нашу жизнь и доллар?

– Сейчас, когда в мире происходит шторм, наша экономика устойчиво функционирует. Соответственно, если мы забираем независимость у НБУ, то вместо обеспечения макростабильности выбираем решать насущные вопросы и простые решения проблемы – включение печатного станка и эмиссию денег.

Да, происходит раздача всем людям пособий, повышение минимальных зарплат – но за счет более высокой инфляции.

Это движение по сценарию 2008 и 2014 годов – когда курс стремительно рос. И при самых хороших раскладах этого сценария мы получим курс 30 гривен уже к концу года.

Без независимости Национального банка Украины другого варианта развития событий у нас, к сожалению, нет.

В комитете Рады по вопросам финансов тоже предполагают, что если потенциальный новый глава НБУ будет лоялен к власти, это может привести к эмиссионному сценарию. Расскажите подробнее про опасность этого сценария для украинской экономики.

– Пока в данный момент мы еще не списали Смолия со счетов. Его поддерживают страны G7, МВФ и прочие наши западные партнеры. То есть, для того, чтобы сместить Смолия, нужно как минимум добро от них и оценка происходящему.

Возможно, страны Большой семерки и МВФ заступятся за Смолия и не дадут ему уйти в отставку. Или пройдут какие-то кулуарные переговоры, в рамках которых Смолий останется. Этот вариант остается, его исключить нельзя.

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Второй момент – мы не знаем, кто реально придет на смену Смолию. И какую политику может таргетировать. Еще нужно отметить, что пока в составе НБУ есть значительное количество членов правления, которые могут быть против различных новых эмиссионных программ.

Поэтому, чтобы запустить этот процесс, нужно сперва уволить полностью весь состав правления НБУ и назначить новых людей.

Хотя, конечно, при очень большом сопротивлении со стороны их оппонентов этот сценарий возможен уже к осени.

При более же реальном сценарии – когда за Смолия заступается МВФ, идут жесткие дискуссии – эмиссионный сценарий, в лучшем случае, можно будет реализовать в следующем году.

Поэтому, даже если назначат нового “лояльного” главу правления НБУ, быстро программу эмиссии он не запустит.

Назовите наиболее вероятные кандидатуры на должность главы НБУ, на ваш взгляд?

– Пока не могу предположить, кто мог бы стать новым руководителем НБУ. Лучше по факту оценивать ту политику и те ориентиры, которые озвучат реальные претенденты.

Только лишь в этом случае можно прогнозировать, как они будут двигаться – и как Украина будет развиваться и жить дальше. Персоналии же сами по себе не особо интересны.

Уход Смолия стоил Украине миллиарда долларов – и это только начало

Какие последствия с точки зрения новых инвестиций будет иметь приостановление работы Dragon Capital в Украине как реакции на отставку Смолия?

– Первые последствия от отставки Украина получила уже буквально сегодня – у МинФина не получилось провести рефинансирование государственного долга. Это реакция кредиторов на отставку главы НБУ.

Примерно после того, как МВФ одобрил программу кредитования в нашей стране, Министерство финансов активно начало заниматься рефинансированием нашего госдолга.

На этот год Украине нужно отдать МВФ примерно 400 млрд грн.

Львиная доля из выплат по этим долгам приходится конкретно на этот третий квартал – то есть, уже сейчас. В данный момент общая сумма выплат по долгам составляет порядка 4 миллиарда долларов.

В Министерстве финансов договорились с кредиторами об уплате долгов – а вследствие выпуска новых облигаций мы должны были занять у МВФ эти деньги назад. По факту, это продление срока кредитования со стороны наших кредиторов.

Буквально вчера Минфин проводил первую сделку по рефинансированию. А сегодня появилась новость, что эта сделка сорвалась.

То есть, условия по первому миллиарду долларов, который должен был пройти по рефинансированию, были аннулированы. Соответственно, если мы его не получаем обратно, Украине нужно отдать его со своего кармана.

Риски по Украине для кредиторов изменились, и теперь процентные ставки по госдолгу вырастут

– Страна сегодня потеряла свой первый миллиард долларов. Просто из-за того, что вчера подал в отставку Смолий, а значит – независимость Центрального банка под угрозой, и риски для кредиторов по Украине теперь значительно выше.

Потому прежние условия и проценты, под которые раньше стране выдавались кредиты, уже неактуальны. И теперь грядет их пересмотр.

То есть, если еще во вторник Украина могла бы договориться про более низкие процентные ставки по новым кредитам, то уже сегодня эти процентные ставки будут значительно выше. И стране необходимо будет больше платить в счет долгов.

В рамках процентов это могут быть незначительные цифры – 0,5-2%. Но в рамках нашего госдолга и миллиардов долларов – понятно, что эта сумма будет более значительной.

Первые потери, которые мы уже ощущаем – это первый миллиард, который Украина не получила.

Пока уход Смолия в отставку лишает нас, условно говоря, нескольких школ и километров дорог, которые мы могли бы сделать. Но это только начало.

Спілкувалася Діана Гулбіані

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