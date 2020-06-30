Сергія Шкарлета призначили в.о. міністра освіти. Чому громадськість проти?

П’ять днів тому Сергія Шкарлета призначили виконувачем обов’язків міністра освіти й науки в обхід рішення парламенту.

Кандидатуру ексрегіонала та ректора Чернігівського національного технологічного університету вже розглядали на посаду міністра. Але тоді освітній комітет Верховної ради виступив проти.

Зараз освітяни та громадськість критикують і кандидатуру, і процедуру призначення на посаду новоспеченого очільника Міністерства освіти й науки.

Кандидатура Шкарлета не була підтримана профільним комітетом Верховної ради — він не пройшов співбесіду в комітеті й не був проголосований в залі ВР. Таким чином відбулося нехтування думкою ВР, комітету ВР з питань освіти й науки, громадськості, яка звернулася з відкритим листом до президента і до урядовців, щоб призначати особу, яка б була гідна і рівно віддалена від різних точок впливу, — зазначив Роман Бондаренко, юрист ГО “Батьки SOS”.

Плагіат в науковій роботі Шкарлета?

Сергій Шкарлет з 2010 року до теперішнього часу обіймав посаду ректора Чернігівського національного технологічного університету. Громадські активісти виступили проти його призначення на посаду в.о. Міністра освіти й науки, бо Шкарлета підозрювали у плагіаті наукової роботи.

Ми підтверджуємо, що викривач антиплагіатної ініціативи Дисергейт надав перевірені факти масштабного академічного плагіату в науковому доробку пана Шкарлета, зокрема у статті з одноособовим авторством та в колективній монографії. З ними можна ознайомитися в порівняльних таблицях. Одну статтю переписуючи в монографію, трохи змінили (“бюджетний процес” замінили на “бюджетну політику”). Другу вставили повністю, — йдеться в заяві науковців антиплагіатної ініціативи на сайті Дзеркало тижня.

Сам новопризначений виконувач обов’язків міністра освіти звинувачення у плагіаті відкидає й розцінює статті про плагіат у його роботах як політичне замовлення. Але наукова спільнота йому не вірить.

Для мене як для освітянина та професора найгірше те, що він є плагіатором. Бо це те, з чим ми маємо боротися. Насправді, все доведено, все висить у відкритих базах. Це не один випадок. Це навіть не колективна стаття. Є одна стаття під одним іменем і є друга стаття під прізвищем Шкарлет і там сторінками йде цей плагіат, — зазначає Олексій Гарань, професор політології університету Киево-Могилянская академия.

Купив службове авто преміум-класу на університетські кошти

Другий аспект, який обурив громадськість: за рішенням тодішнього ректора Шкарлета Чернігівський державний технологічний університет купив невиправдано дорогий автомобіль.

Не скромне службове авто, а VW Amaroc Volcano за 1 500 000 грн, які легко могли піти на доплати його кращим викладачам, або на гуртожитки, або лабораторії. Зарплата у викладачів цього університету “брудними” – 14 210 грн, – повідомила ексміністр освіти Анна Новосад на своїй сторінці Фейсбук, виклавши копії документів.

Колишній регіонал біля керма української освіти

Десять років тому Сергій Шкарлет був обраний до Чернігівської обласної ради від Партії регіонів. Про свої політичні орієнтири він заявляв задовго до обрання – у 2004 році говорив, що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича.

Але це не завадило йому вже у 2015 році балотуватися на місцевих виборах в облраду від блоку Петра Порошенка. Щоправда, ті вибори він провалив.

Володимир Зеленський під час виборів обіцяв привести у владу нові незаплямовані обличчя. Та до людей, що представляють нинішню владу, виникає все більше і більше неприємних запитань. І вочевидь, громадськість має вимагати від влади відповісти на них, як у випадку з призначенням виконувача обов’язків міністра освіти і науки України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кадидатів на місцевих виборах.

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