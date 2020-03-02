Календар риболова на березень 2020 – коли найкраще ловитиметься риба

Плануєш порибалити у березні? Ранок у Великому Місті має для тебе місячний календар риболова. Читай і зберігай собі, щоб знати, коли найкраще ловитиметься риба.

Кожен рибалка знає, що місяць на рибу впливає. Окрім того, варто враховувати сонце, вітер та атмосферний тиск. Календар рибака дозволить тобі краще спланувати свій час.

Календар риболова на березень 2020

Найкращий кльов: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27 березня

Хороший кльов: 7, 15, 16, 28, 29 березня

Середній кльов: 1, 17, 22, 30, 31 березня

Не клюватиме: 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 березня

Найкраще рибалити тоді, коли риба знаходиться в активному стані: на світанку, на заході сонця і коли повний місяць. А от уникати рибалки варто, коли дме північний вітер.

Тепер ти знаєш, коли найкраще ловити рибу в березні 2020 року. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому йога корисна для здоров’я.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.