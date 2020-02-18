Трансплантація органів в Україні: що чекає на пацієнтів та лікарів

Верховна Рада ухвалила закон, який сприятиме запуску ефективної системи трансплантації органів в Україні. Що чекає на пацієнтів та лікарів?

Щонайменше 5 тисяч людей в Україні щороку потребують пересадки органів. Один донор здатний врятувати життя п’ятьом чи навіть шістьом реципієнтам. Вірніше, міг би, якби в Україні працювала система трансплантації органів.

– Якщо у вас відмовило серце, або нирки і треба трансплантація, то в Україні її зробити не можна. Єдиний вихід – збирати колосальні суми коштів і їхати за кордон, – прокоментував голова ГО Національний рух “За трансплантацію” Юрій Андреєв.

Коли запрацює в Україні система трансплантації органів

20 грудня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає важливі зміни для запуску трансплантації органів. Зокрема, має бути створено Єдину державну інформаційну систему трансплантації.

Запрацювати вона має з 1 січня 2021 року і складатиметься з кількох реєстрів.

– За допомогою ЄДІСТу буде визначатися, кому підійде цей орган, тобто хто стає реципієнтом. Буде враховуватися територіальна близькість реципієнта і лікарні, де є донорський орган, тому що серце живе 4 години поза межами людського тіла. Тобто лишається півтори – дві години, щоб його довезти, – розповіла засновник ГО iDonor Ірина Заславець.

Як відбувається процес трансплантації органів в Україні

Трансплантація без констатації смерті мозку неможлива, але вже на цьому етапі раніше виникали труднощі.

Варто зазначити, що проводити цю процедуру мали б усі лікувальні заклади, де є відділення інтенсивної терапії, а не лише ті, що займаються трансплантацією органів.

Але робити це лікарі, зазвичай, боялися через загрозу кримінальної відповідальності. Вона наставала за будь-яке порушення порядку трансплантації, навіть якщо воно було незначне, і незалежно від того, чи зашкодило здоров’ю пацієнта.

Тепер лікарів каратимуть лише за умисні порушення.

Окрім того, не у всіх лікарнях є спеціальні прилади для констатації смерті мозку. Утім, тепер закон дозволяє залучати виїзні бригади з інших медичних закладів для проведення цієї процедури.

Про нестачу обладнання необхідно інформувати МОЗ України.

– У рамках розвитку системи екстреної медичної допомоги держава купить це обладнання за центральні кошти. Уже цього року буде проведено закупівлю. Для початку роботи системи цього цілком вистачить, – зазначив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль.

Більше про трансплантацію органів в Україні дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про лікування ВІЛ в Україні.

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