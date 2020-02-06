Подвійне громадянство в Україні: Зеленський планує внести зміни

В Україні готуються до впровадження так званої програми імміграції. Нещодавно про це заявив керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк.

Йдеться про ініційований президентом законопроект, який передбачає зміни до деяких законів України щодо громадянства.

У чому суть нововведень? Чи стане можливим в Україні подвійне громадянство? Дивіться далі.

Наявністю в українців кількох паспортів різних держав сьогодні нікого не здивуєш. Через прогалини у нашому законодавстві позбавити українця паспорту громадянина із набуттям ним іноземного – майже неможливо.

Згідно зі статтею 2 закону Про громадянство України діє так званий принцип єдиного громадянства. Проте «єдине», за словами експертів, не означає «одне».

– Подвійне громадянство в Україні вже існує. Принцип єдиного громадянства означає, по-перше, що не існує громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Другий момент, якщо навіть іноземець отримає громадянство України і залишається громадянином іншої країни, або, будучи громадянином України, отримує іноземне громадянство, Україна визнає цього громадянина лише громадянином України, – розповів імміграційний адвокат Арам Асрян.

Водночас, згідно зі статтею 19 того ж Закону про громадянство України, громадянин повнолітнього віку, який добровільно набув громадянство іншої держави, втрачає український паспорт.

Припинення громадянства України затверджує президент відповідним указом. Однак на практиці зобов’язанням про вихід із громадянства України нехтують. А процедури примусового вилучення паспорта просто не існує.

Нещодавно президент Зеленський запропонував внести зміни до деяких законів України щодо громадянства.

Він подав на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект, згідно з яким втрату громадянства України при добровільному отриманні громадянства іншої держави – не передбачено.

Необхідність змінити чинне законодавство Володимир Зеленський пояснив бажанням повернути на батьківщину етнічних українців і тих, хто поїхав за кордон на заробітки чи навчання, а також залучити в Україну іноземні інвестиції.

Та чи вдасться досягти мети, і чим ризикують українці в разі зміни законодавства?

Більше про це дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи потрібна нам українізація та яке майбутнє чекає на країну.

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